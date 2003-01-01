Трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»: Последнее дело мутантов

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Оригинальный трейлер:

После событий «Апокалипсиса» молодые мутанты под руководством Мистик и Профессора Икс стали настоящей супергеройской командой, действующей по всему миру. Очередная операция заносит их на орбиту Земли, где они должны спасти группу астронавтов. Все идет по плану, пока в транспорт Людей Икс не попадает солнечная вспышка. От неминуемой гибели всех спасает Джин Грей, но за это приходится платить: на Землю девушка возвращается измененной.

Анализ дает понять, что в нее вселился Феникс — разрушительная космическая сила, существовавшая на заре Вселенной. Мощь Джин начинает расти, но сама она становится чрезвычайно неуравновешенной. Неспособная совладать с новой силой, она выпускает в мир разрушения невиданного доселе масштаба. Теперь Людям Икс предстоит не только спасти Джин, но и остановить пришельцев, жаждущих получить контроль над Фениксом и подчинить себе всю галактику.

Саймон Кинберг, постоянный продюсер франшизы, в середине 2000-х написал сценарий «Последней битвы», после чего всю серию пришлось перезагружать. Прошло почти 15 лет, и Кинберг снова возвращается к знаменитой комикс-истории о перерождении, Джин Грей и разрушительных суперспособностях. Кинберг уверен: на этот раз у него все получится сделать правильно.

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