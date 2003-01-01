Студия Marvel не планирует менять Дэдпула

Глава студии Marvel Кевин Файги дал большое интервью изданию Variety, в котором обсудил будущее супергеройской франшизы и то, как все будет работать после слияния Fox и Disney. Файги в очередной раз успокоил фанатов, переживающих за Дэдпула, чей рейтинг R плохо вписывается в семейное направление студии. Никто не собирается менять персонажа.

«Когда нас купили, Боб (Роберт А. Айгер, глава Disney — Прим. ред.) сказал нам: „Если не сломано, то и чинить не надо“, — говорит Файги. — Дэдпул, бесспорно, работает. Так зачем нам что-то менять?»

При этом Файги, который неустанно контролирует развитие всей киновселенной, не уверен, когда студия попробует сделать что-нибудь с рейтингом R и как Дэдпул может вписаться во франшизу. С другой стороны, слияние с Fox точно развязало ему руки: у студии теперь контроль практически над всеми персонажами Marvel.

«На протяжении 12 лет студия Marvel работала с историями всех персонажей, которые до этого не появлялись на большом экране, — говорит Файги. — Но иногда бывали моменты, когда у нас в фильме был второстепенный персонаж, отсылка или что-то такое, и юристы такие: „Не забывайте, эти персонажи в другом списке, и у вас к ним доступа нет“. Я не имею в виду Профессора Икс или Росомаху, но там были тысячи персонажей. Мы пожимали плечами, говорили: „Окей“ — и искали другой выход. Приятно, что больше не придется этого делать».

24 апреля (29 апреля в России) свет увидит блокбастер «Мстители: Финал», кульминация «бесконечной саги», как называет 22 фильма сам Файги. Он считает, что картина братьев Руссо поставит точку в продолжительной истории, станет «окончательным завершением».

«В фильме у Дауни есть отличная реплика: „Концовка — часть путешествия“. Это и есть „Финал“».

Файги не раскрывает, какое будущее ждет киновселенную Marvel после «Финала». Если судить по заявленным проектам, то студия планирует представить зрителю ворох новых персонажей, включая Вечных и Шан-Чи.

«В каких-то фильмах будут персонажи, с которыми вы знакомы, — объясняет Файги. — Какие-то второстепенные герои станут главными, но будут представлены и новые персонажи. Главный плюс того, что все фильмы сработали, в том, что мы можем попробовать еще раз, сделать что-то иначе, исправить собственные ошибки, попробовать что-то новое».

Важной частью франшизы в будущем станут сериалы. По словам Файги, проекты Disney+ будут сильно пересекаться с событиями киновселенной. «Это полностью новый вид повествования, с которым нам предстоит поиграть и который мы будет исследовать», — добавил продюсер.

Источник: Variety