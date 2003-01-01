Аптека. Улица. Восход: Реакция на русское название новых «Звездных войн»

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12 апреля на Star Wars Celebration было раскрыто название девятого эпизода «Звездных войн», которое поставило локализаторов в тупик. Rise of Skywalker не дает точного ответа, о каком Скайуокере идет речь. Нельзя даже точно сказать, не раскрыв сюжет, какого пола упоминаемый в названии Скайуокер. В итоге переводчики остановили свой выбор на нейтральном «Скайуокер. Восход», что моментально вызвало в сети бурную реакцию.

Многие начали продолжать цепочку слов.

Кто-то предложил на похожий манер переименовать прошлые части.

У других возникли ассоциации со спутниками и отечественными космическими кораблями.

И, наконец, самое логичное прочтение.

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