Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи

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Тимур Бекмамбетов и студия «Базелевс» начали работу над безымянным проектом, который расскажет о событиях 17 октября 2018 года, когда в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство. Бекмамбетов спродюсирует картину, Ксения Леонова напишет сценарий, а Леонид Марантиди отвечает за постановку.

Осенью 2018-го 18-летний студент Владислав Росляков заложил взрывное устройство в здании колледжа. После того как прогремел взрыв, он открыл стрельбу по учащимся и работникам, после чего застрелился. В итоге погиб 21 человек.

Согласно источникам, фильм будет выполнен в формате screenlife, который активно продвигает Бекмамбетов. Все события будут разворачиваться на экранах компьютеров и телефонов. При этом в центре внимания окажется не только Росляков, но его окружение, включая преподавателей и учеников.

«Чтобы такого больше не повторилось!» — ответил Бекмамбетов на вопрос, зачем они снимают фильм. Создатели планируют разобраться в том, что подтолкнуло Рослякова к подобным действиям и что можно сделать для предотвращения похожих трагедий в будущем. Также они хотят показать жизнь и проблемы подростков, которые остаются не замеченными взрослыми.

Источник: Screenlifer

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