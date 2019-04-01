Экранизация игры «Minecraft» выйдет в 2022 году

Студия Warner определилась с новой датой релиза фильма «Майнкрафт». Картина, основанная на одноименной видеоигре, ожидается в кинотеатрах 4 марта 2022 года. Питер Соллетт напишет сценарий адаптации и займет режиссерское кресло проекта.

«Minecraft» — независимая игра в жанре песочницы с элементами симулятора выживания и открытым миром, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпускаемая основанной им же компанией Mojang. В 2014 году компания Mojang и права на «Minecraft» были приобретены американской компанией Microsoft за 2,5 млрд долларов.

«Minecraft» предоставляет в распоряжение игрока трехмерный процедурно-генерируемый мир, полностью состоящий из кубических блоков, и дает возможность свободно перестраивать его, создавая сложные сооружения. «Minecraft» является одной из самых успешных компьютерных игр в истории. К осени 2014 года ее продажи на всех платформах превысили 60 миллионов копий, а количество зарегистрированных игроков в игре достигло 100 миллионов.

Изначально премьера «Майнкрафта» должна была состояться 24 мая 2019-го, однако проблемы с производством заставили студию изменить планы. Сценарий картины несколько раз переписывался, а Роб МакЭлхенни, который должен был снимать фильм, оставил проект в августе 2018-го. Ожидается, что Стив Карелл исполнит в экранизации игры главную роль, однако сейчас его участие находится под вопросом.

Источник: Deadline