Объявлено русское название девятого эпизода «Звездных войн»

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Заключительная часть фантастической саги «Звездные войны» выйдет в российский прокат с подзаголовком «Скайуокер. Восход». Об этом сообщило российское представительство студии Disney. В оригинале картина называется Rise of Skywalker.

Сюжет фильма держится в строгой тайне. Известно лишь, что картина станет завершением трилогии сиквелов и истории Скайуокеров, после чего вся франшиза должна двинуться в новом направлении. В сети есть лишь слухи, согласно которым действие новой части развернется спустя год после событий «Пробуждения силы». Генерал Хакс может обернуться предателем, а Кайло Рен и Рей должны объединиться, чтобы противостоять новой угрозе, которая придет из-за неведомых пределов далекой-далекой галактики.

В девятом эпизоде снялись Кери Рассел, Ричард Э. Грант, Наоми Аки и Доминик Монахэн. Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек, Донал Глисон, Билли Ди Уильямс и Адам Драйвер вернутся в новом фильме в знакомых ролях.

Также создатели картины вернут на экран покойную Кэрри Фишер, а Марк Хэмилл вновь сыграет Люка Скайуокера.

Сценарий картины написали Джей Джей Абрамс и Крис Террио. Абрамс также поставил фильм.

Источник: Пресс-служба Disney

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