Режиссер «Бамблби» поставит боевик «Человек на шесть миллиардов долларов»

Трэвис Найт, постановщик блокбастера «Бамблби» и мультфильма «Кубо. Легенда о самурае», займет режиссерское кресло фантастической картины «Человек на шесть миллиардов долларов». Марк Уолберг по-прежнему значится как исполнить главной роли в крупнобюджетном ремейке сериала «Человек на шесть миллионов долларов». Билл Дюбюк («Озарк») напишет сценарий.

Главный герой картины — космонавт и летчик-испытатель, полковник Стив Остин (Уолберг), который получает тяжелейшие травмы во время катастрофы экспериментального ракетоплана. Остин лишается глаза, одной руки и обеих ног. Служба стратегических операций готова заплатить 6 млрд долларов за специальные бионические протезы, которые должны сделать его быстрее, сильнее и лучше обычного человека. В обмен он должен стать тайным агентом ССО.

Премьера оригинального телефильма «Человек на шесть миллионов долларов», основанного на романе Мартина Кейдина «Киборг», состоялась в 1973 году. За ним последовал сериал, продержавшийся пять сезонов и закончившийся в 1978-м.

Уолберг разрабатывает проект ремейка с 2015 года.

Источник: Variety