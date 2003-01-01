Кит Харингтон послал критиков «Игры престолов» к черту

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон не переживает из-за негативных рецензий на восьмой сезон сериала. Актер уверен, что все причастные к созданию проекта выложились на полную и сделали все от них зависящее, чтобы выпустить достойное завершение саги.

«В отношении сериала у меня сейчас достаточно непримиримая позиция, — говорит Харигнтон в интервью Esquire. — Что бы критики ни написали за полчаса об этом сезоне, какое бы суждение о нем ни вынесли, по мне, они могут пойти на ***».

Премьера восьмого сезона состоялась в ночь на 15 апреля. На следующее утро интернет пестрел отзывами, обзорами и реакциями, и далеко не все из них были положительными. Харингтон между делом сравнил критиков с Белыми ходоками и попытался объяснить, почему негативные рецензии на завершение «Игры престолов» вызывают у него такую реакцию.

«Я знаю, насколько сильно люди переживают за проект, — продолжает актер. — Я знаю, какую ответственность они на себя взвалили, сколько бессонных ночей провели, работая над сериалом. Потому что им не плевать. Потому что они переживают за персонажей. Потому что они переживают за историю. Потому что они не хотят подвести зрителей».

«В конечном итоге никто не любит сериал сильнее нас, мы вроде как работаем для себя, — добавил Харингтон. — Ничего больше мы не могли сделать. Я был просто рад, что мы продержались до конца».

Первый эпизод восьмого сезона «Игры престолов» привлек рекордное для канала HBO количество зрителей. В день премьеры сериал посмотрело 17,4 миллиона зрителей.

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

Источник: Esquire