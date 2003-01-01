Братья Руссо попросили фанатов не спойлерить четвертых «Мстителей»

Режиссеры блокбастера «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо вновь обратились к фанатам фильма с просьбой не портить просмотр другим зрителям и не раскрывать раньше времени детали сюжета.

«Величайшим фанатам в мире, — пишут режиссеры. — Вот и оно. Вот и конец. Финал беспрецедентной повествовательной мозаики, охватывающей 11 лет и 11 франшиз.

Для всех вас, кто был с нами с самого начала, кто радовался и горевал с семьей, одноклассниками, коллегами. Всей душой вкладывался в каждого персонажа, каждую историю. Смеялся. Радовался. Пускал слезу. С легкостью отдавал себя вдохновленным диалогам, теориям, фан-арту и фан-фикшену. Знайте, что мы двое, как и все, кто приложил руку к созданию „Финала“, неустанно работали на протяжении трех лет с единственной целью — создать интересное и эмоциональное завершение для саги Бесконечности.

Потому что многие из вас вложили ваше время и души в эти истории, мы вновь обращаемся к вам за помощью.

Когда вы посмотрите „Финал“ в ближайшие недели, пожалуйста, не портите его для других, так же как не хотели бы, чтобы портили просмотр вам.

Как всегда, удачи и приятного просмотра. Братья Руссо.

#НеСпойлериФинал».

Просьба Руссо не раскрывать сюжет «Финала» появилась уже после того, как в сеть были слиты фрагменты блокбастера. В Саудовской Аравии прошел закрытый показ картины для местного миллиардера, и кто-то из зрителей заснял на камеру несколько ключевых сцен. Студия Disney попыталась быстро устранить утечку, но некоторым фанатам спойлеры успели попасться на глаза. После этого другие зрители решили отказаться от использования соцсетей до выхода картины в прокат.