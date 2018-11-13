Постер ремейка «Детских игр»: Новый и высокотехнологичный Чаки

Марк Хэмилл , который в новой версии «Детских игр» озвучивает убийственную куклу, представил в Twitter современного Чаки во всем его высокотехнологичном великолепии. Несмотря на то, что история с мистикой и переселением душ осталась в прошлом, современный Чаки все равно выглядит достаточно зловеще. Особенно с огромным ножом в руке.

Оригинал Тома Холланда рассказывал о милой кукле, в которую вселилась душа серийного убийцы Чарльза Ли Рэя. Чаки попадал в обычную семью, но не сидел без дела и вновь начал убивать. Никто, кроме маленького Энди, не осознал, что именно Чаки виновен в захлестнувшей город волне страшных убийств. Настоящий ужас наступил тогда, когда дух злодея вознамерился переселиться из куклы в живого человека.

В новой версии Чаки — самый модный продукт игрушечной компании, сделанный по последнему слову техники. Только создатели куклы забыли, что техника имеет привычку ломаться, и дружелюбный Бадди может обернуться кровожадным убийцей.

Вместе с Хэмиллом в новой версии снялась Обри Плаза. Ей досталась роль матери-одиночки Карен, которая и подарила куклу своему сыну Энди (Гэбриел Бейтман). Режиссером ремейка стал Ларс Клевберг («Полароид»), сценарий написал Тайлер Бертон Смит («Кунг Фьюри 2»).