Ролик «Звонки престолов»: Горячая линия для фанатов «Игры престолов»

«Игра престолов» — эпичный сериал, охватывающий сотни персонажей и десятки локаций. И порой не так просто разобраться, кто кому приходится родственником и кто где находится. Так что Джимми Киммел пригласил звезд сериала записать пародийный ролик «Звонки престолов» — о специальной горячей линии, где актеры отвечают на все насущные вопросы.

В ролике Лину Хиди спрашивают насчет секса с братом, а Софи Тернер спрашивают, кто же отравил Джофри (никто, просто плохие устрицы попались). Джон Брэдли, исполнитель роли Сэма Тарли, спешит успокоить фаната, который думает, что у него серая хворь (возможно, это просто хламидия). Иван Реон, который 18 и 19 мая посетит Comic Con в Санкт-Петербурге, по-прежнему наслаждается образом Рамси Болтона и выслушивает угрозы в свой адрес. Мэйси Уильямс учит фанатов, как правильно использовать чужое лицо в качестве маски.

Звонок на горячую линию обойдется всего в 2 доллара и 99 центов в месяц, если только не используется ворон — в таком случае тариф составит 5 долларов и 99 центов за птицу.

Горячую линию удалось организовать благодаря хитрости в контракте, который обязывает всех актеров до скончания времен 20 часов в неделю работать на «Звонках престолов», а также стричь газон Джорджа Р. Р. Мартина.

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.