В локализации «Хеллбоя» Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера

СегодняОбсудить0

Прокатная компания Megogo Distribution, выпустившая в российские кинотеатры боевик «Хеллбой», изменила в фильме небольшой момент. Вместо Иосифа Сталина, который упоминается в оригинале, российские зрители услышали имя Адольфа Гитлера.

Речь идет об эпизоде, где Хеллбой общается с Бабой-ягой. В какой-то момент речь заходит о глазе, которого борец с нежитью лишил могущественную ведьму, когда та пыталась возродить вождя советского народа. В локализации Баба-яга пыталась воскресить фюрера Третьего рейха.

При этом изменения коснулись не только дубляжа. В копии «Хеллбоя» на оригинальном языке упоминание Сталина попросту заглушили, оставив в титрах Гитлера.

В Megogo не ответили на вопросы КиноПоиска и отказались комментировать ситуацию.

Ранее Megogo Distribution похожим образом поступила с экшен-комедией «Телохранитель киллера», когда сменила страну происхождения злодея в исполнении Гари Олдмана. В оригинале он был президентом Белоруссии, а в локализации оказался из Боснии.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Вот же черт: 10 вопросов о новом «Хеллбое»

9 апреля

Киану Ривз помог пассажирам отмененного авиарейса

27 марта

Роберт Дауни-мл. сравнил лучшие усы киновселенной Marvel

21 марта

Танос из «Войны бесконечности» попал в другие фильмы

1 марта

Главное сегодня

Финал «Игры престолов»: Обзор 1-й серии

Сегодня

Не пиши мне больше: Чем грозит бунт голливудских сценаристов

Сегодня

Постер ремейка «Детских игр»: Новый и высокотехнологичный Чаки

Сегодня

Ролик «Звонки престолов»: Горячая линия для фанатов «Игры престолов»

Сегодня

Ваше здоровье, друзья: 10 самых просматриваемых эпизодов сериалов в истории

Сегодня

В локализации «Хеллбоя» Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера

Сегодня

Сергей Безруков озвучит робота в фильме Сарика Андреасяна

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании