В локализации «Хеллбоя» Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера

Прокатная компания Megogo Distribution, выпустившая в российские кинотеатры боевик «Хеллбой», изменила в фильме небольшой момент. Вместо Иосифа Сталина, который упоминается в оригинале, российские зрители услышали имя Адольфа Гитлера.

Речь идет об эпизоде, где Хеллбой общается с Бабой-ягой. В какой-то момент речь заходит о глазе, которого борец с нежитью лишил могущественную ведьму, когда та пыталась возродить вождя советского народа. В локализации Баба-яга пыталась воскресить фюрера Третьего рейха.

При этом изменения коснулись не только дубляжа. В копии «Хеллбоя» на оригинальном языке упоминание Сталина попросту заглушили, оставив в титрах Гитлера.

В Megogo не ответили на вопросы КиноПоиска и отказались комментировать ситуацию.

Ранее Megogo Distribution похожим образом поступила с экшен-комедией «Телохранитель киллера», когда сменила страну происхождения злодея в исполнении Гари Олдмана. В оригинале он был президентом Белоруссии, а в локализации оказался из Боснии.