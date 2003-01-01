Сергей Безруков озвучит робота в фильме Сарика Андреасяна

Звезда сериалов «Бригада» и «Есенин» Сергей Безруков подарит свой голос механическому созданию в фантастической картине Сарика Андреасяна «Робо». Об этом рассказал продюсер фильма Гевонд Андреасян на идущем в Москве 108-м Кинорынке.

По сюжету робот-спасатель оказывается слишком добрым и сбегает от своих создателей, которые пытались превратить его в универсального солдата. Его находит маленький мальчик, переживающий смерть матери. Робот оказывается идеальным собеседником и другом и не только сам научится человеческим переживаниям, но и вернет мальчику способность смеяться, дружить и любить.

Юного героя сыграл Даниил Муравьев-Изотов, знакомый зрителю по франшизе «Елки» и сериалу «Физрук». Из взрослых актеров в картине заняты Владимир Вдовиченков, Константин Лавроненко и Мария Миронова.

Андреасян подчеркнул, что «Робо» — «семейное доброе кино», интерес к которому проявляют не только в России. «У нас хорошо идут сделки с Китаем и европейскими странами», — заявил он.

В российский прокат «Робо» выйдет 12 декабря. Дистрибьютором выступит «Централ Партнершип».