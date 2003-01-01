Трейлер фильма «Выше неба»: Новая мелодрама от режиссера «Хорошего мальчика»

В 2016 году Оксана Карас сняла трогательную картину о взрослении «Хороший мальчик», после чего переключилась на романтическую историю о любви, способной преодолеть любые преграды. Вместо горячего мегаполиса зрителей ждут теплое солнце, мягкая трава, полеты на параплане и купания в реке.

Молодая девушка (Таисия Вилкова) проводит лето на загородном курорте под бдительным присмотром матери (Виктория Толстоганова) . Там её внимание привлекает парень (Филипп Авдеев), прошлое которого окутано тайной. Девушка не догадывается, что после этой встречи ее жизнь изменится навсегда, а чувствам будет суждено взлететь выше неба.

«„Выше неба“ — очень понятная современная история. Думаю, любой зритель может себя идентифицировать с нашими героями, — говорит Карас. — Наверное, в большей степени это о первой любви, драма взросления и семейная драма. Хотя, конечно, есть и детективный движок: фильм начинается с того, как идиллическая картина летнего пляжного отдыха разрушается выплывшим на берег трупом, и дальше идет расследование. Мы хотели, чтобы обязательно сохранилась эта детективная линия, был саспенс, тревога. Это важно и для наших героев, и заставляет двигать сюжет и увлекает зрителя. Сколько бы мы ни меняли сценарий, это всегда держали в уме».