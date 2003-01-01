Стартовали съемки картины «Доктор Лиза»

СегодняОбсудить0

«Киностудия КИТ» и «Продюсерский центр IVAN» в сотрудничестве с телеканалом НТВ и при поддержке Министерства культуры РФ приступили к съемкам фильма «Доктор Лиза», который расскажет о жизни и деятельности правозащитницы Елизаветы Глинки. Главную роль в картине исполнит Чулпан Хаматова. Оксана Карас занимает режиссерское кресло проекта.

По образованию врач-реаниматолог, Елизавета Глинка стала известна благодаря своей правозащитной и благотворительной деятельности. В 2007 году она основала международную общественную организацию «Справедливая помощь», где получают помощь умирающие от онкологических заболеваний пациенты, нуждающиеся и бездомные. Она регулярно посещала Донбасс с гуманитарными акциями и для эвакуации больных детей, привозила гуманитарную помощь в Сирию.

25 декабря 2016 года она погибла в авиакатастрофе, когда сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.

Подробности сюжета не раскрываются. Известно, что фильм начнется с подготовки к празднику: Елизавета и ее муж Глеб (Анджей Хыра) собираются отметить тридцатую годовщину свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Елизавета готова провести этот день с семьей, но сперва должна закончить одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, где «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полной неожиданностей.

«Мне хочется сделать кино о том, что любовь выше закона; о том, что сострадание больше справедливости; о том, что человек человеку человек! — говорит Карас. — Да, главная героиня нашего фильма — Елизавета Глинка, но через нее мы хотим достучаться до каждого зрителя. В наше сумасшедшее время какие-то универсальные, общечеловеческие, гуманистические принципы, которые, к сожалению, растворяются в пене дней, вспомнить и показать, что есть люди, которые живут по этим принципам, они так чувствуют и встраиваются в жизнь совершенно естественно и органично».

В фильме также снимаются Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Елена Коренева и Алексей Вертков.

В широкий прокат картина выйдет в 2020 году. Телепремьера состоится на канале НТВ.

Источник: Пресс-служба канала НТВ

Смотрите также

«Братство» Павла Лунгина не появится в прокате 9 мая

Вчера

Какие проекты компаний-лидеров поддержит Фонд кино

10 апреля

Дмитрий Нагиев снова снимается у Сарика Андреасяна

4 апреля

Не смешите «Юмориста»: Как не надо продвигать российское кино

3 апреля

Главное сегодня

Финал «Игры престолов»: Обзор 1-й серии

Сегодня

Не пиши мне больше: Чем грозит бунт голливудских сценаристов

Сегодня

Постер ремейка «Детских игр»: Новый и высокотехнологичный Чаки

Сегодня

Ролик «Звонки престолов»: Горячая линия для фанатов «Игры престолов»

Сегодня

Ваше здоровье, друзья: 10 самых просматриваемых эпизодов сериалов в истории

Сегодня

В локализации «Хеллбоя» Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера

Сегодня

Сергей Безруков озвучит робота в фильме Сарика Андреасяна

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании