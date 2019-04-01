Режиссер «Человека-паука» может снять фильм о 400-летнем человеке

Джон Уоттс, режиссер блокбастера «Человек-паук: Возвращение домой», начал переговоры со студией Warner относительно постановки фантастической картины «Мафусаил». Главную роль в проекте планирует исполнить Майкл Б. Джордан, звезда «Крида» и «Черной Пантеры».

Студия уже 10 лет пытается запустить «Мафусаила» в производство. Впервые о нем стало известно в 2009 году, когда на режиссерский пост фильма претендовал Джеймс Уоткинс. Одно время на главную роль рассматривали Тома Круза. Зак Дин и Тони Гилрой успели поработать над сценарием. Однако, несмотря на все старания, проект так и не удалось сдвинуть с мертвой точки.

Сейчас продюсеры ищут нового сценариста, который поправит сценарий картины о практически бессмертном человеке, уже более 400 лет живущем на земле. Источники описывают проект как умный, но энергичный триллер о человеке, который прожил более четырех веков. За это время он поднаторел в языках, накопил немало знаний и научился выживать в самых суровых обстоятельствах. Имя Мафусаил авторы взяли из Библии, где он упоминается как один из праотцов человечества, проживший до 969 лет.

На данный момент Уоттс заканчивает работу над фильм «Человек-паук: Вдали от дома», который ожидается в кинотеатрах 4 июля 2019 года.

Источник: Deadline