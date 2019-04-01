Премьера восьмого сезона «Игры престолов» установила для сериала новый рекорд

Первый эпизод восьмого сезона «Игры престолов», вышедший 14 апреля, привлек рекордное для канала HBO количество зрителей. В день премьеры сериал посмотрело 17,4 миллиона зрителей. Заключительный сезон значительно превзошел результат седьмого сезона: в 2017 году первый эпизод «Драконий Камень» посмотрело 10,1 миллиона зрителей.

Премьера заключительного сезона смогла также побить рекорд финального эпизода седьмого сезона, который привлек 16,5 миллиона зрителей.

В дополнение к этому премьера «Игры престолов» стала чрезвычайно популярной в соцсетях. После выхода первого эпизода HBO насчитал более 5 миллионов постов в Twitter, упоминающих сериал.

Эксперты считают, что успех премьеры связан с развитием цифровых платформ HBO. Кроме основного кабельного канала, зрители смотрели «Игру престолов» с помощью HBOGo и HBO Now.

Стоит отметить, HBO доступен не во всем мире, и финальные показатели в итоге могут оказаться еще выше. Разумно предположить, что премьера восьмого сезона также оказалась весьма популярной у пиратов.

Восьмой сезон «Игры престолов» доступен зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала). На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive — она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

Источник: Deadline