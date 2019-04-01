Создатели титров «Игры престолов» рассказали об изменениях в заставке

Заставка «Игры престолов» со сложной и подробной моделью Вестероса — одна из самых известных в истории современного телевидения. Каждый сезон создатели сериала слегка модифицируют ее, чтобы она точнее отображала текущие события. Но для восьмого и заключительного сезона титры поверглись самым кардинальным изменениям.

Осторожно: далее в тексте могут быть спойлеры! Над заставкой работали Энгус Уолл и Кирк Шинтани из компании Elsatic, которые рассказали о создании новых титров. В этот раз им помогло, что зрители знакомы с главными местами Вестероса, а действие разворачивается на ограниченной территории. Благодаря этому они смогли показать семейный склеп Старков под Винтерфеллом и внутренности замка в Королевской Гавани. При этом авторы продолжали максимально придерживаться реализма. «Главное, если нечто подобное может смастерить безумец в какой-то башне, то все нормально, — говорит Шинтани. — Именно этой идеи мы придерживались все восемь сезонов». Кольца астролябии, окружающей главный источник света, также изменились и теперь рассказывают о важных событиях прошлого. Одно из изображений показывает, как Король Ночи на воскрешенном Визерионе разрушает Стену.

Другое намекает на Красную свадьбу, когда погиб Робб Старк: с башен Близнецов, родового замка Фреев, свисает труп с головой волка. Рядом расположена аллегория на победу Ланнистеров над Талли — лев сжимает в пасти форель, это символы двух домов. Похожая ситуация с другим символами, где освежеванный человек Болтонов держит голову волка Старков.

Третье изображение явно намекает на Дейенерис. На нем изображены четыре дракона — один большой и три маленьких. Интересно другое: рядом с ними нарисована комета из пророчества о принце, что был обещан. Согласно предсказаниям, «когда звезды прольют кровь, принц родится среди соли и дыма». «Он вытащит из костра меч Светозарный, чтобы сражаться с силами тьмы». Стоит отметить, что в высоком валирийском языке, на котором написаны пророчества, слово «принц» не имеет рода, а потому может относиться как к мужчине, так и к женщине. При этом у кометы голова дракона.

«У астролябии три новых кольца и три новых рельефа, изображающих события, которые мы пережили, — говорит Уолл. — Любой, кто смотрел сериал сразу, узнает три важных события, показанных на астролябии. Но потом вы быстро понимаете, что весь мир теперь показан в новом свете, это другой взгляд». Изменения также коснулись и самой карты: плитка привычного серого снега постепенно меняется на ярко-синий, как глаза прислужников Короля Ночи. Таким образом авторы показали, как из-за стены наступает армия мертвых.

Плитки доходят до Последнего Очага, родового замка Амберов, куда приходят Тормунд и Берик. Там они обнаруживают лишь пустоту и труп юного лорда, прибитого к стене в окружении спирали из отрубленных рук. Если присмотреться, то на модели замок тоже окружает спираль.

Чтобы показать здания изнутри, Elsatic пришлось переделывать все модели, сделать их больше. Для сохранения масштаба использовали примерный рост Джейме Ланнистера. Теперь у камеры появилась возможность проникнуть в самую глубь Винтерфелла.

Показать карту Вестероса, скрытую в глубинах Красного замка.

И антидраконовскую баллисту и череп древнего ящера.

С первого сезона Уолл и Шинтани хотели, чтобы в заставке появлялся Железный трон, однако модели были слишком маленькими. Но новые модели титров восьмого сезона позволили это сделать, даже если пришлось поломать голову над освещением. Сейчас над троном высится лев Ланнистеров, но кто окажется там в итоге, станет известно лишь в финале.

В самом конце появляется знакомый логотип «Игры престолов». Он почти не изменился, лишь стал темнее, словно на мир уже начала опускаться новая Долгая Ночь.