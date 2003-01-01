Завершились съемки «Хищных птиц»

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Продюсерская компания Марго Робби LuckyChap Entertainment объявила в Instagram о завершении основного съемочного процесса боевика «Хищные птицы». «Снято!» — написано под фото со спиной Харли Квинн, которую вновь сыграет Робби. Кроме этого, на фотографии представлен стильный логотип фильма с полным названием «Хищные птицы и суперпотрясающая эмансипация Харли Квинн».

Сюжет картины не раскрывается. Известно, что авторы проекта возьмут за основу концепцию оригинального комикса DC, где несколько супергероинь собираются в команду для борьбы с преступностью. В данном случае центральным персонажем экранизации станет Харли Квинн, вместе с которой на экране появятся Черная Канарейка (Джерни Смоллетт), Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд), Рене Монтойа (Рози Перес) и Кассандра Кейн (Элла Джей Баско). Вместе они выступят против криминального босса и бэтменовского злодея Черная Маска, также известного как Роман Сайонис. Его сыграет Юэн МакГрегор.

Кэти Янь сняла картину по сценарию Кристины Ходсон. Робби выступает продюсером проекта.

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