Завершились съемки «Хищных птиц»

Продюсерская компания Марго Робби LuckyChap Entertainment объявила в Instagram о завершении основного съемочного процесса боевика «Хищные птицы» . «Снято!» — написано под фото со спиной Харли Квинн, которую вновь сыграет Робби. Кроме этого, на фотографии представлен стильный логотип фильма с полным названием «Хищные птицы и суперпотрясающая эмансипация Харли Квинн».

Сюжет картины не раскрывается. Известно, что авторы проекта возьмут за основу концепцию оригинального комикса DC, где несколько супергероинь собираются в команду для борьбы с преступностью. В данном случае центральным персонажем экранизации станет Харли Квинн, вместе с которой на экране появятся Черная Канарейка (Джерни Смоллетт), Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд), Рене Монтойа (Рози Перес) и Кассандра Кейн (Элла Джей Баско). Вместе они выступят против криминального босса и бэтменовского злодея Черная Маска, также известного как Роман Сайонис. Его сыграет Юэн МакГрегор.

Кэти Янь сняла картину по сценарию Кристины Ходсон. Робби выступает продюсером проекта.