Таргариены возглавили список самых богатых семей «Игры престолов»

Издание Bloomberg при поддержке Адама Уайтхэда, автора книги об экономике Вестероса, рассчитало, какой из домов «Игры престолов» самый богатый. Взяв за основу романы Джорджа Р. Р. Мартина и семь сезонов сериала, они выяснили, что к началу восьмого сезона самым богатыми оказались Таргариены, единственным официальным представителем которых является Дейенерис (в будущем на богатства сможет претендовать и Джон Сноу).

Главной источник богатства Дейенерис — драконы. По расчетам Bloomberg, летающие огнедышащие ящеры легко превосходят ценность многотысячной армии, несмотря на расходы на питание и тренировку. Именно драконы позволили Таргариенам обогнать в списке Ланнистеров, которые долгое время считались самым богатым домом Вестероса, и вырваться с девятой позиции, где они находились в самом начале.

Список самых богатых домов Вестероса полностью выглядит следующим образом:

Таргариены;

Ланнистеры;

Аррены;

Старки;

Грейджои;

Мартеллы;

Талли;

Баратеоны;

Тиреллы.

Самое жесткое падение пережили Тиреллы. Одно время по уровню богатства они практически не уступали Ланнистерам. Однако игра в престолы привела к тому, что почти все они вымерли, а их родовое гнездо (вместе с обширной казной) захватили Ланнистеры. Отчасти именно поэтому последним удалось сохранить за собой второе место: несмотря на иссякшие золотые рудники, долгое время поддерживавшие дом на плаву, они по-прежнему контролируют Королевскую Гавань, а Железный банк Браавоса с легкостью выдает Серсее новые ссуды.

Заключительный сезон «Игры престолов» одновременно доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала).

Источник: Bloomberg