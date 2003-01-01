Американский бокс-офис: «Шазам!» в топе, «Хеллбой» в аду

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 12 по 14 апреля. Данные предварительные и могут измениться. 1. «Шазам!» (2-я неделя), 25,1 млн долларов (-53%), 4306 кинотеатров (+89) Четыре предыдущие недели лидер американского бокс-офиса менялся каждый уик-энд, но «Шазаму!» удалось удержаться на вершине во вторые выходные проката. Это не составило труда супергерою DC, несмотря на падение сборов в 53%, которое в общем можно считать нормальным, учитывая четыре новых релиза в широком прокате. В комиксах DC героя, которого сыграл Закари Ливай, сначала звали Капитан Марвел. Что ж, таких сборов, как у тезки в исполнении Бри Ларсон, у «Шазама!» не будет, но это фильм из другой весовой категории. Еще до следующего уик-энда «Шазам!» перейдет за 100 млн долларов в США и Канаде — сейчас у него без малого 95. А во всем мире — 221 миллион, что в два с половиной раза больше производственного бюджета.

2. «Мелкая» (1-я неделя), 15,5 млн долларов, 2667 кинотеатров

В основе «Мелкой» незатейливый, но по-прежнему действенный прием: незадолго до важной сделки успешная бизнес-леди просыпается в теле себя же тринадцатилетней. Подобных сюжетов настолько много, что существует даже термин body swap comedy («комедия об обмене телами»). И все же «Мелкая» разместилась на второй строчке бокс-офиса, почти собрав за три дня свой бюджет (20 миллионов). Многие рецензенты раскритиковали фильм (слабые 49% на Rotten Tomatoes), да и публика, по данным CinemaScore, реагирует сдержанно (оценка B+). Но дело в том, что в случае комедий, так же как хорроров, это не очень важные показатели. Престиж этих жанров невысок (так что и B+ бывает далеко не всегда), а спрос на них все равно стабильный. И на этой неделе у «Мелкой» почти не было конкурентов. Вокруг одни комиксы, хорроры и семейное кино, а чистой комедии в первой десятке больше нет ни одной.

3. «Хеллбой» (1-я неделя), 12 млн долларов, 3303 кинотеатра

Провал нового «Хеллбоя» (а 12 миллионов на старте для такого фильма — однозначный провал) должен стать уроком и для студии Lionsgate, и для Голливуда в целом. Культовым комиксом Майка Миньолы о хорошем парне из преисподней, который защищает смертных от паранормальных угроз, в кино уже занимались Гильермо дель Торо (в режиссерском кресле) и Рон Перлман (в главной роли). Перезапуск франшизы вышел 11 лет спустя после второй и последней картины дель Торо о Хеллбое, но никто не понял, зачем он был нужен. «Хеллбой» дель Торо был не слишком успешен в прокате. Домашние сборы в 59 миллионов у первого фильма и 76 миллионов у сиквела — сейчас для супергеройского кино это звучит несерьезно. Очевидно, в Lionsgate посчитали, что смогут заработать больше, если сменят направление франшизы, но, расставшись с дель Торо и Перлманом, они избавились от людей, по-настоящему горевших этой историей, а значит, и от того, что давало «Хеллбою» смысл. Модные лица с телевидения (режиссер Нил Маршалл, известный по «Игре престолов», и Дэвид Харбор из «Очень странных дел») не смогли, по мнению критиков и публики, предложить оригинальное и увлекательное видение мира, придуманного Миньолой. На Rotten Tomatoes у «Хеллбоя» адский рейтинг в 15%, оценка на CinemaScore — C. Все это хуже, чем у первых двух фильмов, и сборы тоже — «Хеллбой» 2004 года собрал на старте вдвое больше.

4. «Кладбище домашних животных» (2-я неделя), 10 млн долларов (-59,2%), 3585 кинотеатров Среднебюджетная жуть по роману Стивена Кинга ожидаемо потеряла больше половины сборов от первой недели. Хорроры живут в прокате недолго, но стабильно приносят доход. До успеха «Оно» «Кладбищу» очень далеко, но 41 миллион в Америке оно уже собрало. За границей успехи фильма конвертировались в дополнительные 35 миллионов.

5. «Дамбо» (3-я неделя), 9,2 млн долларов (-49,6%), 3706 кинотеатров (-553)

Продолжается хроника пикирующего слона — сборы снизились еще наполовину. У сказки Тима Бёртона, переосмысляющей сюжет классического диснеевского мультфильма, сейчас 89 миллионов в США и Канаде и 177 миллионов в остальном мире. На окупаемость «Дамбо» по-прежнему не выходит — студия потратила на него 170 миллионов.

6. «Капитан Марвел» (6-я неделя), 8,6 млн долларов (-30,6%), 2975 кинотеатров (-598) Очередная хорошая неделя для новой супергероини киновселенной Marvel — еще 8,6 миллиона в копилку. Новых рекордов в этот уик-энд у «Капитана» не было, но их у фильма и так уже достаточно. Так что сейчас в Disney занялись предстоящей премьерой «Мстители: Финал».

7. «Мы» (4-я неделя), 6,9 млн долларов (-49,7%), 2768 кинотеатров (-744) У Джордана Пила уже вышел новый проект — новая версия сериала «Сумеречная зона», где он исполнял обязанности продюсера и сыграл рассказчика. На него и переключилось внимание растущей фан-базы режиссера. Впрочем, «Мы» в прокате уже четвертую (и, вероятно, не последнюю) неделю, что для хоррора само по себе хороший результат. Текущие показатели — 163 миллиона в Америке, 72 миллиона за границей.

8. «После» (1-я неделя), 6,2 млн долларов, 2138 кинотеатров

Романтический сюжет «После» (это мелодрама о любви хорошей девочки и плохого парня) имеет необычное происхождение. Фильм снят по роману, ставшему бестселлером среди подростков, который вырос, в свою очередь, из фанфика о группе One Direction — почти как «Пятьдесят оттенков серого». По сборам видно, что «После» относится к совсем другой весовой категории, хотя кое-что общее у этих двух фильмов есть: у обоих ужасная пресса («После» на Rotten Tomatoes получил стыдную цифру в 13% положительных отзывов), и для обоих это совершенно не имеет значения. Аналитики считают, что дело не в отзывах, и фильм мог бы заработать гораздо больше, если бы прокатчик Aviron не поскупился на рекламную кампанию. Это видно по тому, что в Америке «После» оказался в хвосте рейтинга, а за границей выступил неплохо (11,7 миллиона на 29 территориях).

9. «Потерянное звено» (1-я неделя), 5,8 млн долларов, 3413 кинотеатров

Кукольная анимация не самый актуальный жанр, но студия Laika сумела создать из него небольшую нишу, в которой успешно существует уже несколько лет. Однако ее новый мультфильм «Потерянное звено» о добродушном йети не вызвал в прокате ажиотажа, несмотря на хорошую прессу. Критики называют «Потерянное звено» остроумным и изобретательным. То же говорили и о предыдущих релизах Laika, но, кажется, традиционным техникам все сложнее соперничать с компьютерной анимацией. Тем более что «Потерянное звено» в меньшей степени ориентировано на взрослых, чем, например, «Паранорман» того же режиссера Криса Батлера. А дети однозначно голосуют за CGI.

10. «Лучшие враги» (2-я неделя), 2 млн долларов (-55%), 1705 кинотеатров Сложно сказать что-то утешительное о фильме с Сэмом Рокуэллом и Тараджи П. Хенсон. Сюжет о дружбе, помимо расовых предрассудков, лишен тех достоинств, которые помогли «Зеленой книге» получить «Оскар», так что «Лучшие враги» продержались в десятке бокс-офиса всего две недели.