Студия Warner начала работу над сиквелом «Tomb Raider: Лара Крофт»

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Эми Джамп, работавшая над фильмами «Высотка» и «Перестрелка», напишет для Warner и MGM сценарий продолжения экшена «Tomb Raider: Лара Крофт». Алисия Викандер вернется в сиквеле в роли искательницы приключений.

Лара Крофт впервые появилась на экранах мониторов в 1996 году в игре «Tomb Raider» и быстро стала чрезвычайно популярной. На сегодняшний день она является одним из самых узнаваемых персонажей компьютерных игр в истории.

Дважды Лару Крофт на экране воплощала Анджелина Джоли. Первый фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» вышел в 2001 году и собрал в кинотеатрах по всему миру более 270 млн долларов при бюджете в 115 млн долларов. Сиквелу, вышедшему в 2003-м, повезло меньше. Его сборы составили 156 млн долларов при производственном бюджете в 95 млн долларов.

Фильм Роара Утхауга «Tomb Raider: Лара Крофт» частично основан на игре 2013 года, когда серию перезапустили, значительно омолодив главную героиню. Лента провалилась в США (58 млн долларов при бюджете в 94 млн долларов), но сумела привлечь международного зрителя, благодаря чему финальные сборы составили 274 млн долларов.

На данный момент неизвестно, займет ли Утхауг режиссерское кресло продолжения.

Источник: Deadline

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