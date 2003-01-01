Опубликован постер 72-го Каннского кинофестиваля

В 2019 году организаторы Каннского кинофестиваля решили почтить память режиссера Аньес Варда , скончавшейся 29 марта на 91-м году жизни. Постер 72-го киносмотра изображает 20-летнюю Варда на съемках ее дебютного фильма «Пуэнт-Курт» .

Варда была завсегдатаем Каннского фестиваля. Премьера ее второй полнометражной картины, «Клео от 5 до 7», прошла в 1962 году на Лазурном побережье. Тогда ее картина удостоилась «Золотой пальмовой ветви». В 2005-м Варда вошла в состав жюри кинофестиваля, а в 2015-м в Каннах ей вручили почетную премию за вклад в кинематограф.

Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая. КиноПоиск расскажет о фильмах фестиваля с места событий.

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