Ушла из жизни Биби Андерссон, звезда фильмов Ингмара Бергмана

В Стокгольме в возрасте 83 лет скончалась шведская актриса Биби Андерссон, известная в первую очередь по ролям в фильмах Ингмара Бергмана. Об этом газете Goteborgs Posten сообщила ее подруга, режиссер Кристина Улофсон.

«Биби была великолепной актрисой и фантастическим гуманистом», — сказала Улофсон.

Биби Андерссон, урожденная Берит Элисабет Андерссон, появилась на свет в Стокгольме 11 ноября 1935 года. Она училась в Королевской драматической театральной школе Й. Терсеруса и уже в 15 лет снялась в рекламном ролике, который поставил Бергман. Впоследствии она сыграла небольшую роль в его фильме «Улыбка летней ночи».

Андерссон и Бергман регулярно работали вместе. Актриса снялась в 11 картинах режиссера, включая «Седьмую печать», «Персону», «Земляничную поляну» и «Страсть». В общей сложности на счету актрисы более 100 ролей в кино и театре.

В 1958 году Андерссон получила премию Каннского кинофестиваля за роль в фильме «У истоков жизни». В 1963-м она была удостоена премии «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль в ленте Вильгота Шёмана «Любовница».

Весной 2009 года у Андерссон случился обширный инсульт, после чего актриса проживала в больнице для престарелых в Стокгольме.