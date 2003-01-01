Тизер 2-го сезона сериала «Большая маленькая ложь»: Истина где-то рядом

СегодняОбсудить0

Канал HBO представил первый ролик второго сезона драматического сериала «Большая маленькая ложь». Проект продолжит историю «Монтерейской пятерки» — группы женщин, объединенных одной тайной. Также стало известно, что сериал вернется на экраны 9 июня 2019-го.

Мини-сериал HBO «Большая маленькая ложь» — экранизация остросюжетного романа Лиан Мориарти. Проект стал невероятно популярным у критиков и зрителей, что заставило канал начать разработку второго сезона, несмотря на закрытый финал.

Шейлин Вудли, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Зои Кравиц и Лора Дерн вернутся в продолжении в знакомых ролях, а Мэрил Стрип появится на экране в образе Мэри Луиз Райт, матери Перри Райта (Александр Скарсгард). Она планирует разобраться, что случилось с ее сыном в первом сезоне.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов»

Сегодня

Трейлер сериала «Чернобыль»: Катастрофа глазами людей

29 марта

Создатели «Игры престолов» рассказали о происхождении Короля Ночи

27 марта

Apple представил стриминговый сервис с оригинальным контентом

25 марта

Главное сегодня

Студия Warner начала работу над сиквелом «Tomb Raider: Лара Крофт»

Сегодня

Тизер 2-го сезона сериала «Большая маленькая ложь»: Истина где-то рядом

Сегодня

«Мандалорец» из Чикаго: Что мы узнали о будущем сериале Disney+

Вчера

Опубликован постер 72-го Каннского кинофестиваля

Сегодня

Ушла из жизни Биби Андерссон, звезда фильмов Ингмара Бергмана

Сегодня

Автор сериала «Убивая Еву» поправит сценарий «Бонда 25»

Сегодня

HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов»

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании