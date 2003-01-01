Тизер 2-го сезона сериала «Большая маленькая ложь»: Истина где-то рядом

Канал HBO представил первый ролик второго сезона драматического сериала «Большая маленькая ложь». Проект продолжит историю «Монтерейской пятерки» — группы женщин, объединенных одной тайной. Также стало известно, что сериал вернется на экраны 9 июня 2019-го.

Мини-сериал HBO «Большая маленькая ложь» — экранизация остросюжетного романа Лиан Мориарти. Проект стал невероятно популярным у критиков и зрителей, что заставило канал начать разработку второго сезона, несмотря на закрытый финал.

Шейлин Вудли, Риз Уизерспун, Николь Кидман, Зои Кравиц и Лора Дерн вернутся в продолжении в знакомых ролях, а Мэрил Стрип появится на экране в образе Мэри Луиз Райт, матери Перри Райта (Александр Скарсгард). Она планирует разобраться, что случилось с ее сыном в первом сезоне.