Автор сериала «Убивая Еву» поправит сценарий «Бонда 25»

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Продюсеры 25-го фильма о Джеймсе Бонде пригласили Фиби Уоллер-Бридж, создательницу сериалов «Дрянь» и «Убивая Еву», поработать над сценарием картины. Как сообщает The Observer, Уоллер-Бридж призвана оживить проект.

Согласно информации издания, исполнитель главной роли Дэниэл Крэйг лично предложил продюсерам подключить Уоллер-Бридж к работе над фильмом. Актер, большой поклонник «Дряни», встретился со сценаристкой и обсудил, как лучше всего добавить в «Бонда 25» необычного юмора, которым известны ее проекты.

Стоит отметить, что одной из причин, почему Крэйг не смог сработаться с Дэнни Бойлом, изначально занимавшим пост режиссера «Бонда 25», стал как раз юмор в сценарии. Актеру показалось, что в тексте, который Бойл написал совместно с Джоном Ходжем, слишком много шуток, а сам фильм напоминает комедийные боевики «Kingsman».

После того как Кэри Фукунага заменил Бойла в режиссерском кресле картины, сценарий «Бонда 25» несколько раз менялся. Сперва за основу взяли оригинальный текст Нила Пёрвиса и Роберта Уэйда, но в феврале продюсеры пригласили Скотта З. Бёрнса переработать сценарий. Теперь его должна оживить Уоллер-Бридж.

Сюжет «Бонда 25», на данный момент носящего рабочее название «Шаттерхэнд», неизвестен. Ожидается, что Рами Малек сыграет главного злодея, а агент 007 предстанет на экране заматеревшим и уставшим. Леа Сейду, Рэйф Файнс и Наоми Харрис вернутся в знакомых второстепенных ролях.

Источник: The Observer

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