HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов»

Стартовал заключительный сезон «Игры престолов», а значит, уже скоро зрители узнают, кто в итоге займет Железный трон. А пока создатели сериала расставляют фигуры на доске. В первом эпизоде Дейенерис вместе с драконами и Джоном Сноу прибыла в Винтерфелл, где сразу почувствовала холодный ветер со стороны Сансы.

Кроме леди Старк, свое недовольство выражают и другие лорды. Не всех радует, что Сноу отказался от короны короля Севера и преклонил колено перед Дейенерис. Напряжение между разными сторонами нарастает, армия мертвых надвигается, а Серсея наслаждается видом Золотых Мечей и горюет, что не получила заветных боевых слонов. Главный лейтмотив первого эпизода — встречи старых знакомых. Но вторая серия (всего их будет шесть) обещает поднять ставки. В Винтерфелле появился Джейме Ланнистер, убийца отца Дейенерис, а угроза нежити становится все ближе.

Заключительный сезон «Игры престолов» одновременно доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также можно посмотреть все прошлые сезоны сериала).