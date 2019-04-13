«Братство» Павла Лунгина не появится в прокате 9 мая

Министерство культуры и режиссер военной драмы «Братство» Павел Лунгин достигли соглашения относительно выхода картины в российский прокат: лента не появится в кинотеатрах 9 мая. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский по итогам показа фильма.

«Фильм выйдет в прокат. Никаких законных оснований для его запрета не существует, — заявил министр. — Премьеру не будем привязывать ко Дню Победы. Этим мы снимем общественное напряжение. Павел Семенович Лунгин подберет дату, которая не вызовет споров ни до, ни после. Это будет на пользу и коммерческому прокату, и взвешенному диалогу со зрителем по существу».

Действие «Братства» разворачивается в 1988 году, накануне вывода советских войск из Афганистана. В центре сюжета оказывается военный пилот, попавший в плен к моджахедам, контролирующим важный перевал. Пока командование пытается разрешить ситуацию, солдаты разведроты намерены сами спасти бойца, ведь для них важнее любых политических соображений остается правило не бросать своих.

Ранее против выхода картины 9 мая высказывались член Совета Федерации Игорь Морозов и депутат Госдумы Александр Шерин. Они выступали от лица ветеранов Афганской войны и считали, что фильм искажает историю и оскорбляет воинов-интернационалистов.

В какой-то момент Минкультуры сообщило, что «Братство» все-таки получит прокатное удостоверение и выйдет в назначенный день, но впоследствии оговорилось, что соответствующие документы еще не подписаны.

«Картина вызвала неоднозначную реакцию в обществе в связи с ее планируемым выходом 9 мая, — отметили в пресс-службе министерства. — В результате ведомством было принято решение провести консультации, по итогам которых и определить дату начала проката ленты».

В итоге в министерстве прошел закрытый показ «Братства», на котором присутствовали представители ветеранских организаций, участники войны в Афганистане, представители Администрации президента и Минобороны России, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации. После этого было принято решение перенести премьеру.

С этим согласен и сам Лунгин: «Действительно, видимо, это волнует многих людей, особенно афганцев. Думаю, можно выпустить фильм 10—12 мая».

Однако изначально между режиссером и чиновниками назрел конфликт. После показа в Минкультуры режиссер выступил перед собравшимися с речью и раскритиковал противников выхода фильма в прокат 9 мая. Лунгин считает, что нельзя замалчивать события прошлых лет и рассчитывать, что молодежь прислушается к речам политических работников.

«Понимаете, вы уже старые люди, и я старый человек. Мне 70 лет в этом году. Хватит хотеть, чтобы вас хвалили. Хватит хотеть, чтобы вас облизывали. Не надо, чтобы молодежь была как вы. Пусть она будет другая. Не хочу, чтобы она была как я. Пусть она будет лучше. Дайте ей жить в будущем. Что вы макаете ее в прошлое снова и снова? Я вас буду воспитывать!»

Источник: RNS / «Дождь»