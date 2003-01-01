«Мандалорец» выйдет в день запуска Disney+

Сегодня в Чикаго состоялась презентация сериала «Мандалорец» Джона Фавро — одного из первых проектов стриминга Disney+. Фанатам объявили дату премьеры и показали футадж: увы, видео было только для присутствующих в зале, онлайн-премьера не состоялась. Ролик зрители встретили стоячей овацией.

Итак, «Мандалорец» выйдет 12 ноября, в день запуска стримингового сервиса Dinsey+.

События «Мандалорца» разворачиваются после падения Галактической империи в финале «Возвращения джедая», но до появления Первого Ордена, с которым зрители познакомились в «Пробуждении силы». В центре сюжета — одинокий мандалорец-наемник, живущий на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Некогда член расы благородных воинов-мандалорцев, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества. Его сыграет Педро Паскаль, знакомый нам по сериалу «Игра престолов». О своём персонаже он рассказал так: «Загадочный одинокий стрелок, охотник за головами на дальних подступах к галактике. Некоторые назвали бы его поведение вызывающим вопросы — так что он попадает в ту же категорию, что и герои великих вестернов».

Стало известно, кого сыграет Джина Карано («Дэдпул»): ее героиню зовут Кара Дун. «Я бывший штурмовик повстанцев. Играю одиночку — что недалеко от правды обо мне самой». Фавро отметил, что Карано, в прошлом боец MMA, сама исполнила многие трюки: «Ее было не остановить. Я говорил: „Так нельзя!“».

Карл Уэзерс (Аполло Крид из «Рокки» — его зал встретил криком «Аполло!») сыграет персонажа по имени Гриф Мага, одного из охотников за головами, который стыдится своей профессии. На одном из задании он сталкивается с Мандалорцем, которого нанимает сделать «то, что следует».

Персонаж Ника Нолти («Воин») родом с планеты Мандалор, родины главного героя, а также знаменитого охотника за головами Джанго Фетта.

Также в сериале задействованы Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Эмили Суоллоу («Сверхъестественное»), Омид Абтахи («Лучше звоните Солу») и Вернер Херцог («Джек Ричер»), который сыграет небольшую роль злодея.

Тайка Вайтити озвучит дроида-наемника IG-88 — это еще один знакомый персонаж, который впервые появился в пятом эпизоде, «Империя наносит ответный удар». Вайтити также снимет один из эпизодов сериала. Первый эпизод поставит Дэйв Филони, автор «Войны клонов». Остальные, помимо Вайтити, снимут Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода»), Рик Фамуйива («Наркотик») и Дебора Чоу («Джессика Джонс»).