12 лучших трейлеров недели: Скайуокер, суперкролик и возвращение Садако

«Звездные войны: The Rise of Skywalker»

Несомненный номер один — тизер девятого эпизода «Звездных войн», который будет называться The Rise of Skywalker. На официальной премьере в Чикаго ведущий и создатели подчеркивали, что это не просто окончание третьей трилогии, но «завершение девятичастной структуры». Тизер дает смутное представление о содержании новой части. Мы видим корабль, атакующий Рей — за штурвалом пилот в перчатках Кайло Рена. «Тысячелетним соколом» управляет Лэндо Калриссиан, а у BB-8 появился друг — миниатюрный дроид DO. В тизере появляется Кэрри Фишер и — сюрприз — Палпатин!

«Садако»

Снова история о похождениях самой страшной мертвой девочки в мире, теперь проводником зла в мир живых становится видеоблогер. Также имеется повторение знаменитой жуткой сцены с вылезающим из телевизора призраком (очень жаль, что не из YouTube). Девушка-психолог в больнице сталкивается со странной пациенткой, которая не помнит даже собственного имени. А в это время брат героини залезает в обгоревшую квартиру, где погибли люди, и там встречает известного нам призрака с длинными черными волосами.

«Тайная жизнь домашних животных 2»

Вторая часть приключений джек-рассел-терьера Макса (у него новый голос — прости, Луис С. К., но ты оскандалился) и его товарищей: визиты к ветеринару, забота о младенце и свихнувшийся кролик Снежок, возомнивший себя супергрызуном.

«Анна»

Люк Бессон знакомит нас с очередной роковой женщиной. Модель из Москвы Анна только кажется ангельской красоткой — на деле это машина для убийства, о чем за время фильма узнают не только на родине (впечатляет сцена разборки в ресторане «Главпивторг»), но и в Париже. В главной роли модель из России Саша Лусс: Бессон гордится, что открыл новую звезду, а мы сможем судить о ней не ранее 11 июля.

«Дитя погоды»

Первый тизер к новому фильму от Макото Синкая, автора самого на данный момент кассового аниме в истории. Автор себе не изменяет — снова романтика и бесконечное небо. Старшеклассник Ходака Морисима переезжает в Токио, где у парня быстро кончаются деньги. Когда он устраивается на подработку в журнал, пишущий о сверхъестественном, погода портится и начинаются бесконечные дожди. Однажды Ходака знакомится с девушкой по имени Хина Амано, которая обладает удивительной способностью разгонять тучи и останавливать дождь.

«Король Лев»

Судя по трейлеру, Джон Фавро пошел на фанатский эксперимент: кадры из оригинального мультфильма он буквально перетащил в свое сверхреалистичное анимационное кино. Кажется, классический фильм Disney это испытание выдерживает, хотя Тимон и Пумба кому-то покажутся слишком обычными зверями, а отдельные сцены буквально взывают к закадровому комментарию Николая Дроздова.

«Паваротти»

Сделав документальный фильм «Битлз: Восемь дней в неделю», Рон Ховард понял, что хочет рассказать о «другой культурной иконе» — теноре Лучано Паваротти. Фильм делает та же команда. Звук будет сделан в системе Dolby Atmos — еще никогда записи великого оперного певца так не чествовали.

«Дети моря»

Полнометражное фэнтезийное аниме о тайнах океана. На летних каникулах, когда анимешных японских школьников ждут удивительные открытия, девочка Рука знакомится с двумя необычными мальчиками, они родились в море и обладают сверхспособностями. Новых друзей зовут Уми (Море) и Сора (Небо) — собственно, ключевые темы для японской анимации. Тем временем по всему миру из водоемов начинает пропадать рыба, и ребята отправляются в морское приключение.

«Семейка Аддамс»

Впервые за четверть века Аддамсы возвращаются на большой экран — но теперь в анимационном исполнении, и с новыми голосами, которые принадлежат Шарлиз Терон, Оскару Айзеку, Хлое Грейс Морец и Бетт Мидлер. Семейство сражается с телеведущей, которая мечтает устроить из их жизни реалити-шоу на манер «Семейки Озборн». Аддамсы против.

«Паразиты»

Новая картина режиссера Пон Джун-хо, первая за 10 лет полностью на корейском языке и с любимым актером в главной роли как постановщика, так и местной публики, — Сон Кан-хо. Сын безработных идет на собеседование в дом обеспеченных людей, чтобы устроится репетитором, и его семейство начинает проявлять интерес к этой элитной недвижимости. Больше про сюжет пока ничего не понятно, но, возможно, именно семейка главных героев и окажется теми самыми паразитами, захватившими чужой дом. Дата выхода картины в корейский прокат тоже не известна, и есть вероятность, что мировая премьера состоится на Каннском кинофестивале.

«Покои»

Новый сериал Netflix — о девушке, которая после пересадки сердца начинает чувствовать, как ее одолевают воспоминания донора. Изящно придуманная история о человеке, которая вместе с новым органом перестает чувствовать себя прежним, словно бы заигрывает с парадоксом Тесея: в какой момент ты перестаешь быть собой? Сердце — всего лишь мотор, или что-то большее? Раньше такое кино снимал Роман Полански — в ожидании «Покоев» самое время посмотреть его классический хоррор «Жилец».

«Токийский гуль S»