12 лучших трейлеров недели: Скайуокер, суперкролик и возвращение Садако

«Звездные войны: The Rise of Skywalker»

Несомненный номер один — тизер девятого эпизода «Звездных войн», который будет называться The Rise of Skywalker. На официальной премьере в Чикаго ведущий и создатели подчеркивали, что это не просто окончание третьей трилогии, но «завершение девятичастной структуры». Тизер дает смутное представление о содержании новой части. Мы видим корабль, атакующий Рей — за штурвалом пилот в перчатках Кайло Рена. «Тысячелетним соколом» управляет Лэндо Калриссиан, а у BB-8 появился друг — миниатюрный дроид DO. В тизере появляется Кэрри Фишер и — сюрприз — Палпатин!