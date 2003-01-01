«Звездные войны: The Rise of Skywalker»: Первый тизер

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Сегодня в Чикаго состоялась презентация нового эпизода «Звездных войн». Ведущий Стивен Колбер мучал вопросами режиссера Джей Джея Абрамса и продюсера Кэтлин Кеннеди, но не выведал никаких тайн, кроме того что события девятой части следуют не сразу за восьмым эпизодом. На сцену также вышли артисты из оригинальной трилогии — Энтони Дэниелс (C3PO) и Билли Ди Уильямс (Лэндо Калриссиан), который вернулся к саге впервые после шестого эпизода. Затем слово взяли молодые актеры новой трилогии. В конце, когда все уже собрались уходить со сцены, Абрамс спохватился: «Ой, а кто-нибудь хочет увидеть тизер?»

Кто-нибудь, конечно, захотел. В ролике мы увидели нового друга ВВ8 — малыша DO, невероятный прыжок Рэй, схватку Кайло Рена и, главное, генерала Лею (Кэрри Фишер также появится в картине).

Новый фильм получил название The Rise of Skywalker («Восхождение Скайуокера»). Он выйдет на экраны на католическое Рождество этого года.

Оригинальный ролик:

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