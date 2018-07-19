Во втором сезоне «Титанов» появится Бэтмен

Из рыцарей в темные рыцари. Звезда «Игры престолов» Иэн Глен сыграет Брюса Уэйна во втором сезоне «Титанов», сериала DC о команде супергероев. Продюсеры сериала описывают выбор артиста как свежий взгляд на Бэтмена.

«После десятилетий борьбы с преступностью в обличье Бэтмена миллиардер Брюс Уэйн все еще полон решимости защищать Готэм от зла, как и в свои лучшие годы. Он должен примириться с Диком Грейсоном [Робином] и выработать новые взаимоотношения; Брюс пытается помочь бывшему напарнику и Титанам добиться успеха».

«Титаны» застают группу молодых супергероев вселенной DC в период взросления. Они отбрасывают прежние иллюзии и надежды и сталкиваются с серьезными проблемами. Сериал представляет мрачный вариант прочтения классической франшизы Teen Titans.

Первый сезон «Титанов» вышел осенью 2018 года. Главным героем сериала стал Дик Грэйсон в исполнении Брентона Туэйтса («Пираты Карибского моря», «Боги Египта»). По сюжету он выходит из тени Бэтмена и становится лидером банды молодых героев.

Шотландец Иэн Глен — сильный драматический актер. Он много работал в театре, был занят в постановках «Дяди Вани», «Трамвая „Желание“», «Гамлета» и других классических пьес. Всемирную известность Глен получил как сир Джорах Мормонт в «Игре престолов». В «Титанах», вероятно, актер продолжит психологическую линию работы над Брюсом Уэйном, начатую Кристофером Ноланом в трилогии о Бэтмене.

«Титаны» выходят на стриминг-сервисе DC Universe, который недоступен для жителей России, но посмотреть их можно на Netflix.

Источник: Deadline