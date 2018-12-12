Стало известно название девятого эпизода «Звездных войн»

В рамках конвента Star Wars Celebration студия Lucasfilm раскрыла название девятого эпизода «Звездных войн». Новая часть фантастической саги получила подзаголовок «The Rise of Skywalker».

Сюжет держится в строгой тайне. Известно лишь, что фильм завершит трилогию сиквелов и историю Скайуокеров, после чего вся франшиза должна двинуться в новом направлении. В сети есть лишь слухи, согласно которым действие новой части развернется спустя год после событий «Пробуждения силы». Генерал Хакс может обернуться предателем, а Кайло Рен и Рей должны объединиться, чтобы противостоять новой угрозе, которая придет из-за неведомых пределов далекой-далекой галактики.

В девятом эпизоде снялись Кери Рассел, Ричард Э. Грант, Наоми Аки, Мэтт Смит и Доминик Монахэн. Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек, Донал Глисон и Адам Драйвер вернутся в новом фильме в знакомых ролях.

Также создатели картины вернут на экран покойную Кэрри Фишер, а Марк Хэмилл вновь сыграет Люка Скайуокера.

Сценарий картины написали Джей Джей Абрамс и Крис Террио. Абрамс также поставил фильм.

Мероприятие вел Стивен Колбер, комик и ведущий «Вечернего шоу» на канале CBS, который безуспешно пытался вытянуть подробности у создателей. Джей Джей Абрамс рассказал, что действие девятого эпизода происходит не сразу после окончания восьмого фильма. Также он намекнул, что герои будут действовать группой, и на этом откровения закончились.

Джон Бойега немного рассказал о развитии своего персонажа, стрелка Финна: «Раньше он сомневался: он вместе с Сопротивлением, или нет? Но теперь вы видите, что он определился. Это сексуальный молодой человек в составе Сопротивления».

Дэйзи Ридли отметила, что пускай меч Рей и разбит на куски, она могла унаследовать световой клинок от Люка Скайуокера.

Оскар Айзек пофантазировал о том, чем займется его По Дэмерон после окончания войны. По мнению актера, По «был бы лучшим водителем Uber, этакого космического Uber».

Также фанатам презентовали нового дроида — DO, состоящего из моноколеса и головы, которая напоминает рупор, скрещенный с советским спутником. Его можно увидеть в тизере фильма.