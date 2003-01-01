Кевин Файги: «Новые сериалы Marvel повлияют на киновселенную»

Глава Marvel Studios Кевин Файги поделился подробностями о проектах студии для грядущего стриминга Disney+. Мы уже писали об анонсе сериалов «Сокол и Зимний Солдат» и «Ванда/Вижен», которые выйдут эксклюзивно на новой платформе. Файги добавляет: события в этих сериалах имеют «последствия, которые будут ощутимы» в кинематографической вселенной Marvel.

Файги сказал об этом на презентации для инвесторов Disney. Перед выходом фильма «Мстители: Финал» глава студии тщательно скрывает детали дальнейшего будущего киновселенной, у которой начинается так называемая четвертая фаза развития. Тем не менее он озвучил некоторые подробности.

Истории Marvel будут как новыми, так и продолжениями уже известных нам проектов. Еще Файги рассказал, что сериал об Алой Ведьме и Вижне получил название WandaVision, и подтвердил участие в нем Пола Беттани и Элизабет Олсен. Шоураннером станет Жаклин Шеффер, сценаристка «Капитана Марвел» и «Черной Вдовы».

«Этот сюжет по-настоящему неожиданный и удивительный, и рассказать его можно только в длинной форме сериала», — пояснил Файги.

Файги обмолвился парой слов о сериалах про Локи с Томом Хиддлстоном и подтвердил название «Сокол и Зимний Солдат» для сериала с Энтони Маки и Себастианом Стэном. Глава Marvel обошел стороной слухи о сериале про Соколиного Глаза с Джереми Реннером. Все эти сериалы, кроме «Сокола и Зимнего Солдата», появятся на второй год существования платформы, как и «Что если?», о котором Файги поговорил подробнее.

«Что если?» станет анимационной серией, основанной на классических комиксах про ключевые моменты истории Marvel. Озвучивать его будут актеры из полнометражных фильмов. В первом эпизоде вопрос «Что если вышло бы по-другому?» задают истории Капитана Америки. По сюжету Пегги Картер становится суперсолдатом, а худощавый Стив Роджерс отправляется на Вторую мировую войну в металлическом костюме от Говарда Старка, отца Тони.

Файги отметил, что новые сериалы имеют ключевое значение для фанатов вселенной Marvel и не являются «факультативными», как шоу Netflix про Люка Кейджа и Сорвиголову: «Эти шоу будут сделаны на том же качественном уровне, которого вы ждете от фильмов Marvel Studios».

В США Disney+ стартует 12 ноября. Подробнее о тарифах и планах сервиса читайте в нашем отчете.

Источник: THR