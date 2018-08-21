Эмбер Хёрд рассказала об угрозах Джонни Деппа ее убить

Эмбер Хёрд поделилась в суде новыми подробностями своей прежней жизни с Джонни Деппом, которого она называет «монстром». Документы были приобщены к иску о клевете, который Депп подал на бывшую жену после обвинений в домашнем насилии.

Так, в декабре 2015 года, по словам Хёрд, в их лос-анджелесской квартире Депп схватил ее за волосы и горло, стал давать пощечины и кричать: «Я **** тебя убью, ты слышишь?» Он затащил ее в постель и стал бить по голове, в запале проломив каркас кровати.

«Какое-то время я даже не могла кричать или дышать. Я боялась, что Джонни в отключке и не понимает, что творит, и что он может действительно убить меня», — сказала актриса.

Хёрд и Депп начали встречаться в 2012-м, и через год Джонни стал принимать наркотики и злоупотреблять алкоголем. Тем не менее Хёрд вышла за него замуж в 2015-м, но через год подала на развод, обвинив мужа в причинении морального и физического вреда. В феврале 2015 года Депп отправился в трехдневный трип под экстази, в ходе которого швырял жену на стол для пинг-понга, душил ее и писал послания кровью на стенах.

«У меня до сих пор остались шрамы на руках и ногах после того инцидента», — заявила Хёрд.

Джонни Депп и Эмбер Хёрд на голливудской премьере фильма «Девушка из Дании» / Фото: Getty Images

Актриса подчеркнула, что Депп часто не помнит о своем неадекватном и жестоком поведении из-за злоупотребления веществами. По ее словам, актер многократно обещал исправиться, но этого так и не произошло.

Хёрд написала колонку в газету Washington Post в 2018 году, в которой описала свой опыт столкновения с домашним насилием, но ни разу не упомянула Деппа. В ответ актер подал иск о клевете на сумму 50 млн долларов. По его словам, статья подразумевала, что это он насильник, а все обвинения актер назвал ложью.

Хёрд жалуется на то, что теперь ей постоянно приходят угрозы: «Я потеряла роль в фильме, на которую меня уже взяли. Люди, с которыми я никогда не виделась и не разговаривала, угрожали мне. Я получаю столько угроз жизни, что мне приходится еженедельно менять номер телефона. Меня обвиняют в абьюзе по отношению к Джонни. Это попросту ложь. Я никогда не нападала на Джонни, кроме как во время самозащиты».

Источник: Variety

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