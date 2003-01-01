«Симпсоны», «Звездные войны» и Marvel: Disney+ объявил дату запуска и тарифы

Неделя новостей о стриминге Disney+ продолжается. Студия наконец выложила карты на стол и озвучила дату запуска, тарифы и подробную линейку продуктов будущей платформы. Обо всем по порядку. С 12 ноября жители США смогут подключиться к Disney+ за 6,99 доллара в месяц или заплатить 69,99 доллара за годовую подписку. На стриминге не будет рекламы. В начале 2020 года сервис станет доступен для Северной Америки, Западной Европы и частей Азии. Новые территории планируется освоить в 2021 году. О том, когда стриминг придет в Россию, отдельно не сообщалось. На старте в библиотеке обещают 18 мультфильмов Pixar, 13 классических мультфильмов Disney, все эпизоды «Звездных войн», неназванное количество фильмов Marvel (включая «Капитана Марвел» и «Черную Пантеру»), а еще 100 оригинальных фильмов канала Disney Channel, девять полнометражных новинок и 250 часов программ National Geographic. При этом за счет огромной собственной библиотеки Disney вложит за год около миллиарда долларов в производство и лицензирование контента, что в восемь раз меньше затрат Netflix. Мы уже рассказывали о новинках Marvel и вселенной «Звездных войн», а также о сериале про Соколиного Глаза. Остановимся подробнее на других интересных предложениях.

Приквел к «Изгою-один» и «Мандалорец»

Диего Луна

Диего Луна вернется к образу шпиона повстанцев Кассиана Андора в сериале-приквеле к «Изгою-один». С ним вместе бороздить космические просторы отправится дроид K-2SO. Его вновь озвучит Алан Тьюдик. Шоураннером назван Стивен Шифф («Американцы», «Уолл-стрит: Деньги не спят»). «Это будет захватывающий шпионский сериал во вселенной „Звездных войн“», — так оценила проект продюсер Кэтлин Кеннеди. Кроме того, Джон Фавро показал первые готовые сцены из «Мандалорца». Главный герой бредет по снегу в чем-то напоминающем броню средневекового рыцаря. Фавро исследует новые планеты и корабли, но обещает, что сериал будет выглядеть «знакомо». Известно, что сейчас режиссер наводит марафет — сериал будет готов к запуску платформы. Всего в нем будет восемь эпизодов.

Marvel: «Что если?»

«Капитан Америка»

Анимационный сериал, за которым приглядывает лично Кевин Файги, основан на классической серии комиксов Marvel, где знакомые события предстают в новых, неожиданных обстоятельствах. Так, первая серия, рассказал Файги, будет посвящена альтернативной истории происхождения Капитана Америка. Что если Пегги Картер получила сыворотку суперсолдата, а Стиву Роджерсу достался бронекостюм от Говарда Старка?

«Симпсоны»

«Симпсоны» в честь большого переезда записали остроумное приветствие, в котором главу Disney Боба Айгера сравнивают с Дартом Вейдером.

На сегодняшний день вышло 659 эпизодов «Симпсонов», и эта махина не намерена останавливать свой ход. Все серии хрестоматийного мультсериала перекочуют на Disney+. Платформа станет единственным домом для семейства из Спрингфилда в сети. Это стало возможно благодаря сделке с Fox, которой принадлежит анимационный сериал.

Кроме того

«Фри-соло»

Среди 250 часов материалов от National Geographic — оскароносный «Фри-соло» и «Мир по Джеффу Голдблюму». Вся библиотека Pixar означает не только полнометражные мультфильмы, но и каждый короткий метр, который показывают перед сеансами. Также на платформе выйдет короткий мультфильм «Ламповая жизнь» с Бо-Пип из «Истории игрушек». Disney+ будет использоваться как платформа, подогревающая интерес к будущим релизам. Пока все ждут «Холодное сердце 2», на стриминге выйдет документальный сериал о создании сиквела. Наконец, на платформе появится много классики и хорошо знакомых фильмов и сериалов, от мюзикла «Звуки музыки» вплоть до ситкома «Малкольм в центре внимания». Компания ожидает, что Disney+ обретет от 60 до 90 миллионов подписчиков к концу 2024 года. Наибольшие убытки придутся на период с 2020 по 2022 год, а к 2024-му сервис должен выйти в плюс.

«Звуки музыки»