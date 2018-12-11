Джейк Джилленхол дебютирует на ТВ

Джейк Джилленхол появится на телеэкранах. Актер сыграет главную роль в мини-сериале Lake Success по одноименному роману Гари Штейнгарта, американского писателя родом из Ленинграда. Проект готовит HBO.

Однажды специалист по инвестициям, нарцисс и эксцентрик Барри Коэн бросает свою семью и отправляется на автобусе искать девушку времен учебы в надежде на возрождение романа. В это время в его доме на Манхэттене остаются жена Сима и сын-аутист. Вскоре и Сима заводит трагикомическую интригу.

Штейнгарт сам адаптирует книгу при участии Тома Спезейли («Оставленные», «Касл-Рок»). Они также выступят в качестве шоураннеров и исполнительных продюсеров. Также продюсировать сериал будут сам Джилленхол и его давний партнер Рива Маркер, которые вместе выступили с заявлением: «Роман Гари — прекрасно выполненное исследование героя, подчеркивающее глубину человеческих противоречий и сложностей на фоне современной Америки. Мы взволнованы возможностью стать партнерами компании HBO, которая раз за разом становится домом самого удивительного и признанного премиального контента в последние два десятилетия».

С HBO работает сестра Джилленхола, Мэгги, которая занята в третьем и последнем сезоне «Двойки» Дэвида Саймона («Прослушка»).

Роман Гари Штейнгарта не издавался на русском языке. В России доступны другие его работы: «Приключения русского дебютанта. Роман», «Абсурдистан» и «Супергрустная история настоящей любви».

Ранее стало известно, что Джилленхол сыграет в фильме с ограблением от режиссеров оскароносной документалки «Фри-соло».

Источник: THR