Кэри Фукунага сделает сериал «Последний из могикан»

Чингачгук возвращается на малые экраны. Постановщик «Настоящего детектива» и «Маньяка» Кэри Фукунага написал сериальную адаптацию «Последнего из могикан» Джеймса Фенимора Купера. Режиссерское кресло займет Николь Кэссел («Дровосек», «Мир Дикого Запада», «Лучше звоните Солу»). Сейчас Фукунага занят постановкой 25-го фильма о Джеймсе Бонде, а Кэссел завершает работу над «Хранителями».

События книги происходят в период франко-индейской войны в британской колонии Нью-Йорк. На фоне кровопролитных сражений завязывается запретная любовь между индейцем Ункасом и дочерью британского командира Корой. Ункас и его отец Чингачгук вместе с опытным следопытом Натти Бампо по кличке Соколиный Глаз пытаются спасти Кору и ее сестру.

Фукунага рассказал, что давно интересуется сюжетом столкновения цивилизаций во время Семилетней войны: «Это была мировая война еще до того, как возник сам этот термин. Я взволнован тем, что смогу воссоздать героев крепкой воли и свободной мысли с талантливыми Ником Осборном [соавтор сценария] и Николь Кэссел. Вместе с Paramount TV и Anonymous Content у нас есть шанс оживить забытых предков, которые определили современную американскую идентичность».

В разработке сериала также участвует компания Фукунаги Parliament of Owls. Это уже десятая адаптация романа под экран, начиная с фильма 1912 года. Николь Кэссел отметила, что сценарий Фукунаги и Осборна представляет собой захватывающее чтение, и она счастлива снять историю персонажей, которых так часто выставляют «маргинальными». Она отметила, что «оригинальный фильм сделал хорошую работу [по адаптации книги]». Какую из почти десятка адаптаций она подразумевала под оригинальной, Кэссел не уточнила.

Наиболее известной киноверсией романа является немой фильм 1920 года с Уоллесом Бири в роли индейца Магуа. Эта картина попала в Библиотеку Конгресса США как культурно значимая. Кассовый успех имела версия Майкла Манна 1992 года с Дэниэлом Дэй-Льюисом в роли Соколиного Глаза.

Источник: Deadline