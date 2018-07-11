Юность Тони: Фото из приквела «Клана Сопрано»

Прибыли первые кадры со съемок «Ньюарка» — полнометражного приквела «Клана Сопрано» с Майклом Гандольфини в роли юного Тони. Ранее проект назывался «Множественные святые Ньюарка», но HBO решил сократить название. Снимки были сделаны на прошлой неделе в Бруклине, где снималась сцена с 19-летним Гандольфини и Джоном Бернталом .

Майкл Гандольфини — сын Джеймса Гандольфини, исполнителя роли Тони Сопрано, от первого брака. Судя по первым сообщениям, в фильме он играет Тони в 1967 году посреди беспорядков в Ньюарке. При этом Джеймсу Гандольфини в то время было шесть лет, и его персонаж в сериале однажды появлялся в 1960-е совсем маленьким мальчиком. Или создатель «Клана» Дэвид Чейз решил немного состарить героя, или основная часть действия будет происходить уже в 1970-е. Наряд Гандольфини-младшего на фотографиях говорит скорее о втором.

Также неизвестно, что за персонаж достался Джону Бернталу. В сети обсуждают, что он может исполнить роль Джонни Боя Сопрано, отца Тони, который в хронологии сериала скончался в 1986 году. Во всяком случае, отец одет похоже о флешбэке из эпизода «Даун Нек».