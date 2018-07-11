Юность Тони: Фото из приквела «Клана Сопрано»

Прибыли первые кадры со съемок «Ньюарка» — полнометражного приквела «Клана Сопрано» с Майклом Гандольфини в роли юного Тони. Ранее проект назывался «Множественные святые Ньюарка», но HBO решил сократить название. Снимки были сделаны на прошлой неделе в Бруклине, где снималась сцена с 19-летним Гандольфини и Джоном Бернталом.
Майкл Гандольфини — сын Джеймса Гандольфини, исполнителя роли Тони Сопрано, от первого брака. Судя по первым сообщениям, в фильме он играет Тони в 1967 году посреди беспорядков в Ньюарке. При этом Джеймсу Гандольфини в то время было шесть лет, и его персонаж в сериале однажды появлялся в 1960-е совсем маленьким мальчиком. Или создатель «Клана» Дэвид Чейз решил немного состарить героя, или основная часть действия будет происходить уже в 1970-е. Наряд Гандольфини-младшего на фотографиях говорит скорее о втором.
Также неизвестно, что за персонаж достался Джону Бернталу. В сети обсуждают, что он может исполнить роль Джонни Боя Сопрано, отца Тони, который в хронологии сериала скончался в 1986 году. Во всяком случае, отец одет похоже о флешбэке из эпизода «Даун Нек».
СМИ также предполагают, что Вера Фармига сыграет мать Тони, Ливию Сопрано.
Режиссером «Ньюарка» выступит Алан Тейлор, работавший над сериалом. Сценарий пишет команда авторов под руководством создателя «Клана Сопрано» Дэвида Чейза. Премьера фильма предварительно запланирована на сентябрь 2020 года.
Источник: Vice
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