Автор языков «Игры престолов» создаст наречия «Дюны»

Дэвид Джей Петерсон создал дотракийский и валирийский языки для «Игры престолов», и теперь отправляется из Эссоса на планету Арракис. Дени Вильнев работает с Петерсоном над языками для вселенной Фрэнка Герберта. Прежде режиссер снял фильм «Прибытие», в котором уникальный язык инопланетян находился в центре сюжета. Петерсон поговорил с Gizmodo о своей работе.

«Я спросил у студии перед интервью: "Я могу сказать, что работаю над «Дюной»?" Они ответили: "Да, можешь, но не говори ничего о том, что именно ты делаешь"».

Автор высокого валирийского языка отметил, что «это больше, чем одна вещь». Известно, что на Арракисе в ходу несколько языков. Это официальный язык империи галах, «магнетический» язык фременов чакобса, а также тайный язык исламиат и другие наречия.

Петерсон рассказал и о работе над восьмым сезоном «Игры престолов»:

«В этом сезоне я не получил фрагменты сценария, и очень бы оскорбился, не узнай, что так же поступили и с актерами. Мне давали лишь отдельные реплики, которые я должен был перевести, и иногда совсем минимальный контекст сцены».

Петерсон также отметил, что во время визита на съемочную площадку на камеры телефона наклеивали стикеры, чтобы его носитель ничего не снял, даже случайно. Лингвист рассказал о том, как изменилась его карьера после работы над сериалом.

«Прошло 10 лет, и честно скажу, сам ход моей жизни изменился. Это было мое первое шоу, и с той поры я поработал более чем на 20 других, и создатели еще 50 связывались со мной».

Петерсон разработал для «Игры престолов» полноценный язык. Сегодня высокий валирийский предлагают изучать с помощью онлайн-курсов. По всей видимости, работа Петерсона во вселенной Джорджа Р. Р. Мартина на этом не закончится: к «Игре престолов» разрабатывают пять спин-оффов, и с автором языков уже связывались по поводу дальнейшей работы. По всей видимости, он также начинал создавать язык для «Долгой ночи», предстоящему приквелу сериала, во время работы над шестым сезоном.

В новой версии «Дюны» сыграют Тимоти Шаламе, Зендея, Джейсон Момоа, Джош Бролин и другие. Премьера фильма планируется на 19 ноября 2020 года.

Источник: Gizmodo