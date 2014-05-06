Первые кадры «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт и Наоми Скотт

«Ангелы Чарли» Элизабет Бэнкс станут перезапуском классической франшизы. За минувшие годы богач Чарльз Таунсенд собрал новых «ангелочков» — любительницу вечеринок Сабину Уилсон (Кристен Стюарт), боевитую Джейн Кано (Элла Балинска) и ученую Элену Хафлин (Наоми Скотт). Последней суждено стать сердцем фильма, рассказывает Бэнкс, для которой «Ангелы Чарли» — второй полнометражный фильм после «Идеального голоса 2». Бэнкс отметила, что новый фильм рассматривается как продолжение наследия сериала 1970-х. За прошедшие сорок с лишним лет Таунсенд превратился в сверхбогатого человека и расширил свою деятельность по шпионажу до глобального уровня. Команда «ангелочков» посетит Стамбул, Гамбург и Берлин.

«Для меня было важно сделать фильм о женщинах, которые работают вместе и поддерживают друг друга, а не кино об их романтических увлечениях и звонках маме. Когда я на работе, я не говорю об этих вещах. Я работаю. Мне показалось важным отнестись с уважением к „Ангелам“ и их умениям». Бэнкс также появится в фильме в роли Босли. Эту же роль исполнят Джимон Хонсу и Патрик Стюарт. Босли появлялся в сериале и во всех фильмах франшизы. «Ангелы» и их имена менялись, а Босли всегда оставался. Бэнкс решила, что это должно быть не имя персонажа, а титул в организации.

Бэнкс обещает, что экшен в новом фильме будет приземленным — никаких супергеройских выходок. Источником вдохновения стала серия фильмов «Миссия: невыполнима» с ее сочетанием юмора, чувственности и действия. Судя по первым кадрам, больше всего в фильме перевоплощается персонаж Кристен Стюарт. «Я хотела, чтобы Кристен показала ту свою сторону, которую вы нечасто видите в ее фильмах. Здесь она очень забавная».

Бэнкс также рассказала про голос Чарли. Как известно, глава компании в сериале и фильмах присутствует в качестве бесплотного голоса. Голос всегда принадлежал актеру Джону Форсайту, который скончался в 2010 году в возрасте 92 лет. «Голос будет звучать знакомо. Мы попытались, как могли, воссоздать манеру Джона Форсайта». Одновременно консервативный и новаторский, новый фильм «Ангелы Чарли» стартует в России 14 ноября 2019 года.