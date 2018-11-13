Райан Рейнольдс выложил кастинг покемонов «Детектива Пикачу»

Покемонов слишком много, всех в одном фильме не соберешь. Поэтому Райан Рейнольдс и режиссер фильма «Покемон. Детектив Пикачу» Роб Леттерман устроили кинопробы, чтобы выбрать лучших. Короткий ролик показывает студийный кастинг покемонов. На экране появляются Джиглипуф, Панчам, Айпом, Венузавр и Чаризард (одни из самых первых покемонов), Додрио, Иви, Псайдак и другие. Также в нарезке из фильма показывают Бульбазавра и других покемонов.

Райан Рейнольдс озвучивает Пикачу, который предстает в образе обаятельного частного сыщика, чей метод ведения дел не всегда понятен и самому Пикачу. Также мы услышим или увидим на экране Кэна Ватанабэ, Билла Найи, Кэтрин Ньютон и других. Джастис Смит играет подростка Тима, отец которого таинственно исчез, а сын решил объединить усилия с Пикачу, чтобы разыскать его.

Покемоны были придуманы в 1996 году, породили 20 сезонов аниме-сериала, несколько видеоигр, мобильное приложение Pokemon Go и карточки, которые коллекционируют во всем мире.

«Покемон. Детектив Пикачу» выйдет на российские экраны 16 мая 2019 года.

Источник: Coming Soon