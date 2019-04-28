«Мстители: Финал» собрал 257 млн долларов на предзаказе билетов

Билетный сервис Fandango поделился свежей статистикой. «Мстители: Финал» установил абсолютный рекорд по продаже билетов за неделю. Заказы через Fandango гарантируют фильму сборы не менее 257 млн долларов за первый уик-энд. В действительности сумма окажется больше.

Более того, за этот же период на «Финал» было продано билетов в пять раз больше, чем в свое время на «Мстители: Война бесконечности».

Ранее Fandango сообщал, что за первые шесть часов продаж новый фильм братьев Руссо побил суточные рекорды сервиса. Пользователи жаловались, что сайт обрушился из-за наплыва желающих. Президент компании Пол Яновер рассказал, что это не совсем так, но «Мстители: Финал» действительно вынудил Fandango пересмотреть принцип работы. Компания приняла решение ввести виртуальные комнаты ожидания, чтобы каждый пользователь мог встать в электронную очередь и не обрушить сервер. По словам Яновера, компания пришла к этому решению, после того как предпремьерные продажи фильма «Звездные войны: Пробуждение силы» в 2015 году сломали их сайт.

«После первых 15 минут продажи билетов стало ясно, что „Мстители“ будут продаваться больше, чем „Пробуждение силы“. Мы не можем увеличить производительность сайта ради трехчасового окна, которое случается раз в два года, и потому создали систему, чтобы аккуратно сладить с ситуацией. Людям пришлось ждать — тут уж ничего не поделаешь, — но зато ничего не обрушилось».

Яновер отметил, что очень неприятно вынуждать фанатов ждать возможности купить билет, но иначе разрешить ситуацию с «Финалом» было невозможно. Эксперты прочат новым «Мстителям» старт в районе 300 млн долларов.

В России прокат фильма начинается 29 апреля, но 23 апреля «Мстители: Финал» покажут в Москве на ММКФ. Предпродажа билетов уже открыта.

Источник: IndieWire