Кит Харингтон назвал любимые сцены из «Игры престолов»

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Киту Харингтону приходится непросто в «Игре престолов»: длительные ночные съемки, требовательные боевые сцены. Даже Софи Тернер считает, что за роль Джона Сноу Харингтон должен получать больше. Тем интереснее узнать, какой эпизод сериала любимый у самого артиста.

«Я очень горжусь „Битвой бастардов“, тем длинным планом боя, когда Джон прокладывает путь сквозь лошадей. И я всегда буду гордиться вторым и третьим сезонами [с женой Роуз Лесли в роли Игритт — Прим. ред.]. Я знаю, людям больше нравятся другие сюжетные линии, но кадры, когда Роуз и я продираемся сквозь дикие чащи, в числе моих самых любимых».

В разговоре с Entertainment Weekly Харингтон поделился рассказом о съемках в последнем сезоне и видах на жизнь после «Игры престолов».

О восьмом сезоне: «Каждый эпизод здесь грандиозный… Поэтому я выматывался больше, чем когда-либо прежде. Безжалостно. То, что два года назад заняло бы день съемок, теперь растягивалось на пять дней. Всякие прогулки и разговоры, которые раньше потребовали бы полдня съемок, занимали по три-четыре дня. Вот такой масштаб. Им хотелось все сделать как следует. Им хотелось снять каждую сцену всеми возможными способами, чтобы на монтаже были варианты».

О том, каково завершать большую историю: «Нам нужно было приготовить финал в шести эпизодах. Не всякий будет доволен тем, как завершается такая большая история. Ее природа и темп вынужденно отличаются от ранних сезонов. Думаю, если вы потом посмотрите все сезоны друг за другом, то поймете, как все быстро прошло».

Кадр из восьмого сезона «Игры престолов»Кадр из восьмого сезона «Игры престолов»

О том, есть ли жизнь после «Игры престолов»: «Задача актера — добиться узнавания и славы. И этого я больше не ищу. Слава дала свободу пробовать те вещи, которые мне хотелось бы сделать. Я побуду продюсером, может, попробую силы в режиссуре и попробую себя в ролях, которые посмотрят не так много людей, но которые принесут мне какое-то удовлетворение. Может, сделаю что-то совершенно другое. Участие в „Игре престолов“ дало мне свободу. У меня есть свой дом. Я таскал пиво у шоураннеров Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса и оставил им записку со словами: „Должен вам два пива и одну карьеру“. Вот что я чувствую. Они дали мне так много возможностей для будущего».

Последние сражения Джона Сноу можно будет увидеть с 15 апреля по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: EW

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