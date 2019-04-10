Кит Харингтон назвал любимые сцены из «Игры престолов»

Киту Харингтону приходится непросто в «Игре престолов»: длительные ночные съемки, требовательные боевые сцены. Даже Софи Тернер считает, что за роль Джона Сноу Харингтон должен получать больше. Тем интереснее узнать, какой эпизод сериала любимый у самого артиста. «Я очень горжусь „Битвой бастардов“, тем длинным планом боя, когда Джон прокладывает путь сквозь лошадей. И я всегда буду гордиться вторым и третьим сезонами [с женой Роуз Лесли в роли Игритт — Прим. ред.]. Я знаю, людям больше нравятся другие сюжетные линии, но кадры, когда Роуз и я продираемся сквозь дикие чащи, в числе моих самых любимых».

В разговоре с Entertainment Weekly Харингтон поделился рассказом о съемках в последнем сезоне и видах на жизнь после «Игры престолов». О восьмом сезоне: «Каждый эпизод здесь грандиозный… Поэтому я выматывался больше, чем когда-либо прежде. Безжалостно. То, что два года назад заняло бы день съемок, теперь растягивалось на пять дней. Всякие прогулки и разговоры, которые раньше потребовали бы полдня съемок, занимали по три-четыре дня. Вот такой масштаб. Им хотелось все сделать как следует. Им хотелось снять каждую сцену всеми возможными способами, чтобы на монтаже были варианты». О том, каково завершать большую историю: «Нам нужно было приготовить финал в шести эпизодах. Не всякий будет доволен тем, как завершается такая большая история. Ее природа и темп вынужденно отличаются от ранних сезонов. Думаю, если вы потом посмотрите все сезоны друг за другом, то поймете, как все быстро прошло».

Кадр из восьмого сезона «Игры престолов»

О том, есть ли жизнь после «Игры престолов»: «Задача актера — добиться узнавания и славы. И этого я больше не ищу. Слава дала свободу пробовать те вещи, которые мне хотелось бы сделать. Я побуду продюсером, может, попробую силы в режиссуре и попробую себя в ролях, которые посмотрят не так много людей, но которые принесут мне какое-то удовлетворение. Может, сделаю что-то совершенно другое. Участие в „Игре престолов“ дало мне свободу. У меня есть свой дом. Я таскал пиво у шоураннеров Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса и оставил им записку со словами: „Должен вам два пива и одну карьеру“. Вот что я чувствую. Они дали мне так много возможностей для будущего». Последние сражения Джона Сноу можно будет увидеть с 15 апреля по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». Источник: EW