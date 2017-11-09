ММКФ-2019 откроется фильмом с Венсаном Касселем

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«Видок: Император Парижа» расскажет о реальной истории легендарного французского сыщика XIX века Эжена Франсуа Видока (его играет Венсан Кассель). Ловкий преступник и мастер по части побегов из тюрем, Видок менял города и профессии, пока не был нанят наполеоновским правительством очистить улицы Парижа от криминала. Зная преступный мир изнутри, Видок стал самым успешным детективом своей эпохи и настоящим императором Парижа.

Режиссером картины стал Жан-Франсуа Рише («Нападение на 13-й участок»), а вместе с Касселем в фильме снялись Ольга Куриленко, Дени Лаван, Аугуст Диль и другие. В российский прокат «Видок: Император Парижа» выйдет только 11 июля.

Фильмом закрытия станет документальная картина Вернера Херцога и Андре Сингера «Встреча с Горбачевым». Ранее программный директор ММКФ Кирилл Разлогов говорил, что фестиваль закроется «Братством» Павла Лунгина, но, видимо, от такого решения отказались из-за проблем картины с депутатами.

41-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 18 по 24 апреля. О его программе КиноПоиск рассказывал тут.

Источник: Пресс-служба ММКФ

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