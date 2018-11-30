Блог команды: КиноПоиск научился распознавать лица персонажей в фильмах и сериалах

Теперь во время просмотра фильма или сериала на КиноПоиске вы в любой момент сможете узнать, что за актер сейчас на экране и где еще он играл.
Распознавание выполняет технология DeepDive, в основе которой лежат алгоритмы компьютерного зрения «Яндекса» и собственные разработки КиноПоиска в области машинного обучения. Для распознавания эта технология использует данные об актерах из нашей энциклопедии.
Чтобы выполнить распознавание, достаточно нажать на паузу. DeepDive моментально проанализирует изображение и покажет карточки с именами актеров, которые находятся в кадре. DeepDive определяет актеров в разном возрасте и даже в сложном гриме. Технология узнает Роберта Дауни-мл. как в первом «Железном человеке», вышедшем в 2008 году, так и в фильме «Мстители: Война бесконечности», который появился на экранах 10 лет спустя. Или, например, безошибочно распознает Зои Салдану в зеленом гриме Гаморы в «Стражах Галактики».
В некоторых сериалах DeepDive не только распознает актеров, но и называет имена их персонажей, а также дает о них краткую справку: что это за герой, откуда он появился, какие отношения связывают его с другими персонажами. Это особенно полезно в случаях, когда содержание предыдущих серий или сезонов успело забыться. Описания персонажей составляет редакция КиноПоиска.
Сейчас распознавание работает более чем в 150 фильмах и сериалах, доступных по подпискам. Часть из этих фильмов и сериалов есть только на КиноПоиске: «Чудотворцы», «Академия смерти», «Манифест», «Проект „Синяя книга“», «Перевал» и другие. Посмотреть, как работает DeepDive, вы можете в любом фильме из этой подборки.
Сейчас DeepDive можно опробовать в приложениях КиноПоиска для телевизоров Samsung и LG.
Дополнение: С вечера 11 апреля технология также доступна и в веб-приложении КиноПоиска.
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