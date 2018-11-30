Блог команды: КиноПоиск научился распознавать лица персонажей в фильмах и сериалах

Теперь во время просмотра фильма или сериала на КиноПоиске вы в любой момент сможете узнать, что за актер сейчас на экране и где еще он играл.

Распознавание выполняет технология DeepDive, в основе которой лежат алгоритмы компьютерного зрения «Яндекса» и собственные разработки КиноПоиска в области машинного обучения. Для распознавания эта технология использует данные об актерах из нашей энциклопедии.

Чтобы выполнить распознавание, достаточно нажать на паузу. DeepDive моментально проанализирует изображение и покажет карточки с именами актеров, которые находятся в кадре. DeepDive определяет актеров в разном возрасте и даже в сложном гриме. Технология узнает Роберта Дауни-мл. как в первом «Железном человеке», вышедшем в 2008 году, так и в фильме «Мстители: Война бесконечности», который появился на экранах 10 лет спустя. Или, например, безошибочно распознает Зои Салдану в зеленом гриме Гаморы в «Стражах Галактики».