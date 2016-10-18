Disney+ снимет сериал про Соколиного Глаза

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Джереми Реннер вернется к роли, которую уже исполнил пять раз, если считать камео в «Торе», где персонаж был впервые представлен в 2011 году.

Сериал о Соколином Глазе продолжает линейку проектов по мотивам комиксов Marvel, заявленных эксклюзивно для платформы Disney+. Ранее мы писали о том, что свои отдельные сериалы получат Локи (Том Хиддлстон), Вижн и Алая Ведьма (Пол Беттани и Элизабет Олсен), а также Сокол и Зимний солдат.

Соколиный глаз, он же Клинт Бартон, родился в Айове, рано осиротел и в детстве примкнул к бродячему цирку, где учился фехтованию и стрельбе из лука. В юности он увидел Железного человека и захотел стать таким же, пытаясь перенять супергеройские манеры. В какой-то момент они стали врагами, но затем Соколиный Глаз присоединился к команде Мстителей. Впервые персонаж появился на страницах комиксов в сентябре 1964 года вслед за Черной Вдовой, которая стала его возлюбленной.

Известно, что мини-сериал с Реннером будет готовить зрителей к тому, что Соколиный Глаз отдаст супергеройский костюм Кейт Бишоп, которая стала его преемницей в комиксах в 2000-е годы.

Источник: THR

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