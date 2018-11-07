Суперснежок: Трейлер фильма «Тайная жизнь домашних животных 2»

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У джек-рассел-терьера Макса не только новый голос (Луис С. К. уволен из-за сексуального скандала), но и новые приключения. В его семье пополнение: хозяйка Кэти вышла замуж и родила малыша Лиама. На почве заботы о ребенке у Макса даже развивается нервный тик. Кроме того, кролик Снежок решает, что он супергерой, готовый к новым подвигам.

Продолжение хита студии Illumination Entertainment 2016 года снимает Крис Рено, сорежиссер первой части, а также двух фильмов франшизы «Гадкий я». Среди новых голосов в сиквеле — Харрисон Форд (для него это первый анимационный проект), Пэттон Освальт (теперь его голосом говорит Макс), Ник Кролл и Тиффани Хэддиш.

Тем временем тематический парк Universal Studios Hollywood объявил о том, что в следующем году откроет аттракцион по мотивам мультфильмов. Посетители прокатятся по маршруту, который изображает улицы и квартиры Нью-Йорка. По дороге можно будет увидеть, чем домашние любимцы заняты, когда хозяев нет дома. Аттракцион будет называться «Тайная жизнь домашних животных: Без поводка!».

Universal занимается продвижением фильма Illumination. Первая часть собрала в мировом прокате более 875 млн долларов.

«Тайная жизнь домашних животных 2» выйдет в российский прокат 30 мая.

Источник: Variety

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