О. Т. Фагбенли сыграет главную мужскую роль в «Черной Вдове»

СегодняОбсудить0

Marvel держит в тайне релизы следующего года, но понемногу становится известно о «Черной Вдове», отдельном фильме со Скарлетт Йоханссон. Так, к актерской команде из Дэвида Харбора, Флоренс Пью и Рэйчел Вайс добавится О. Т. Фагбенли. Сообщают, что он появится в ведущей мужской роли. По слухам, это может быть Таскмастер, или Надсмотрщик — инструктор боевых искусств для злодеев, агент Щ.И.Т. и член Секретных Мстителей после перезапуска Marvel.

О. Т. Фагбенли известен ролью мужа героини Элизабет Мосс в «Рассказе служанки». Он также занят в третьем сезоне сериала, который выходит в июне. В основном Фагбенли работает на телевидении. Начиная с 2002 года он снимается в сериалах «В поиске», «Пять» и других. Кроме того, он много играет на лондонской театральной сцене.

Фильм снимет австралийская постановщица Кейт Шортланд («Лоре», «Берлинский синдром») по сценарию, который Нед Бенсон (трилогия «Исчезновение Элеанор Ригби») переписывает за Жаклин Шеффер («Таймер»).

Впервые Черная Вдова появилась на страницах комиксов «Tales of Suspense» в апреле 1964 года. В этом месяце персонажу исполняется 55 лет. В ближайшее время Черную Вдову можно будет увидеть в фильме «Мстители: Финал». Он выходит на российские экраны 29 апреля.

Источник: Deadline

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Пережившие щелчок Таноса: Что мы узнали на встрече со «Мстителями»

Вчера

Новый ролик «Мстители: Финал»: Капитан Марвел отпускает колкости

9 апреля

Билеты на финал «Мстителей» продают за 10 тыс. долларов

5 апреля

«Не держит язык за зубами»: Том Холланд играл в новых «Мстителях» без сценария

3 апреля

Главное сегодня

Блондинка «Главпивторга»: Трейлер «Анны» Люка Бессона

Сегодня

Disney+ снимет сериал про Соколиного Глаза

Сегодня

Суперснежок: Трейлер фильма «Тайная жизнь домашних животных 2»

Сегодня

Жизнь в сумерках: Как Роберт Паттинсон стал таким серьезным

Вчера

О. Т. Фагбенли сыграет главную мужскую роль в «Черной Вдове»

Сегодня

Иван Реон приедет в Петербург на Comic Con

Сегодня

Что смотреть в кино: «Хеллбой, «Высшее общество» и «Домовой»

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании