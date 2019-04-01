О. Т. Фагбенли сыграет главную мужскую роль в «Черной Вдове»

Marvel держит в тайне релизы следующего года, но понемногу становится известно о «Черной Вдове», отдельном фильме со Скарлетт Йоханссон. Так, к актерской команде из Дэвида Харбора, Флоренс Пью и Рэйчел Вайс добавится О. Т. Фагбенли. Сообщают, что он появится в ведущей мужской роли. По слухам, это может быть Таскмастер, или Надсмотрщик — инструктор боевых искусств для злодеев, агент Щ.И.Т. и член Секретных Мстителей после перезапуска Marvel.

О. Т. Фагбенли известен ролью мужа героини Элизабет Мосс в «Рассказе служанки». Он также занят в третьем сезоне сериала, который выходит в июне. В основном Фагбенли работает на телевидении. Начиная с 2002 года он снимается в сериалах «В поиске», «Пять» и других. Кроме того, он много играет на лондонской театральной сцене.

Фильм снимет австралийская постановщица Кейт Шортланд («Лоре», «Берлинский синдром») по сценарию, который Нед Бенсон (трилогия «Исчезновение Элеанор Ригби») переписывает за Жаклин Шеффер («Таймер»).

Впервые Черная Вдова появилась на страницах комиксов «Tales of Suspense» в апреле 1964 года. В этом месяце персонажу исполняется 55 лет. В ближайшее время Черную Вдову можно будет увидеть в фильме «Мстители: Финал». Он выходит на российские экраны 29 апреля.

Источник: Deadline