Блондинка «Главпивторга»: Трейлер «Анны» Люка Бессона

Люк Бессон приготовил очередную взрывную блондинку. Главную роль в его боевике «Анна» играет российская модель Саша Лусс из Магадана. Русские корни новой femme fatale подчеркиваются сюжетом. Анна родом из России, и часть действия тоже происходит у нас. В трейлере бьются тарелки в «Главпивторге», а название фильма превращается в «АNИА».

После успешного задания в Москве Анна Полятова, бесстрашная наемная убийца, отправляется в Париж, где, по всей видимости, и будет происходить основное действие. В фильме также играют Киллиан Мёрфи, Люк Эванс и Хелен Миррен. Помимо Лусс, в фильме появятся и другие российские лица: Александр Петров, модель Лера Абова и Анна Криппа.

Оригинальный ролик: