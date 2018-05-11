Блондинка «Главпивторга»: Трейлер «Анны» Люка Бессона

Люк Бессон приготовил очередную взрывную блондинку. Главную роль в его боевике «Анна» играет российская модель Саша Лусс из Магадана. Русские корни новой femme fatale подчеркиваются сюжетом. Анна родом из России, и часть действия тоже происходит у нас. В трейлере бьются тарелки в «Главпивторге», а название фильма превращается в «АNИА».
После успешного задания в Москве Анна Полятова, бесстрашная наемная убийца, отправляется в Париж, где, по всей видимости, и будет происходить основное действие. В фильме также играют Киллиан Мёрфи, Люк Эванс и Хелен Миррен. Помимо Лусс, в фильме появятся и другие российские лица: Александр Петров, модель Лера Абова и Анна Криппа.
Оригинальный ролик:
Бессон гордится тем, что открыл Лусс. Она снялась в эпизодической роли в «Валериане и городе тысячи планет». По словам режиссера, он отправил ее на актерские курсы и пообещал снять в кино. Кроме фильмов Бессона, Лусс не появлялась на большом экране.
Также доступен тизер фильма на французском языке. В нем можно услышать смешной русский акцент Люка Эванса и зловещее объяснение смысла матрешки.
«Анна» выйдет в российский прокат 11 июля.
Источник: First Showing
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